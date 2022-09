Arrestation effectuée dans le cadre de l’enquête sur la disparition d’Elnaz Hajtamiri

La police a arrêté un autre homme en lien avec une prétendue attaque violente contre Elnaz Hajtamiri dans un Richmond Hill, en Ontario. parking juste quelques semaines avant sa disparition en janvier.

Les enquêteurs du Bureau criminel de la police régionale de York ont ​​annoncé que Harshdeep Binner, 24 ans, de Brampton, recherché en vertu d’un mandat pancanadien, avait été arrêté la semaine dernière.

Binner et un deuxième homme, Riyasat Singh, sont accusés d’avoir agressé Hajtamiri, l’ayant frappée à la tête avec une poêle à frire, en décembre 2021.

Selon la police, l’incident a été interrompu par un citoyen inquiet et les suspects ont fui les lieux dans un véhicule prétendument volé, qui a depuis été récupéré.

Hajtamiri a été transporté à l’hôpital, nécessitant près de 40 points de suture.

La police a émis un mandat d’arrêt contre eux en avril. Singh, 23 ans, de Brampton, a été arrêté peu de temps après.

Les deux hommes sont accusés de tentative de meurtre, de tentative d’enlèvement, de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ et de méfait de plus de 5 000 $.

ENLÈVEMENT

Le 12 janvier, quelques semaines après l’agression présumée à Richmond Hill, la police affirme que Hajtamiri a été emmenée de force d’une maison de Wasaga Beach, en Ontario, où sa famille affirme qu’elle s’était cachée.

L’ancien petit ami de la femme, Mohamad Lilo, 35 ans, a ensuite été accusé d’enlèvement, ce qui, selon la police provinciale, est lié à la disparition de Hajtamiri. Il est également accusé de tentative de meurtre et de tentative d’enlèvement liée à l’attaque contre Hajtamiri à Richmond Hill.

Lilo, Binner et Singh restent en garde à vue.

Le sort de Hajtamiri reste inconnu alors que la police continue d’enquêter.

Les allégations contre Lilo, Binner et Singh n’ont pas été testées devant les tribunaux.