Arrestation d’un pasteur philippin recherché par les États-Unis pour trafic de drogue

Un pasteur philippin, recherché par les autorités fédérales aux États-Unis pour son rôle présumé dans une affaire complexe de trafic sexuel, a été arrêté, ont annoncé dimanche les autorités.

Apollo Carreon Quiboloy, le fondateur et chef de l’Église du Royaume de Jésus-Christ, dont les fidèles l’ont appelé « le fils désigné de Dieu », a été capturé aux Philippines, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur du pays, Benjamin Abalos, dans un message partagé avec son responsable. Facebook page.

Abalos n’a pas fourni de détails sur l’arrestation ni sur les circonstances qui l’ont entourée. Rommel Francisco Marbil, chef de la police nationale philippine, a également confirmé l’arrestation de Quiboloy mais n’a pas donné plus de détails, a rapporté l’Associated Press.

Les responsables philippins, dont le président Ferdinand Marcos Jr., demandent depuis longtemps au fugitif de se rendre, car il est toujours en fuite après avoir été accusé d’abus sexuels et de trafic d’êtres humains.

Le pasteur fait face à des accusations similaires aux États-Unis, où il apparaît sur le dossier du FBI. le plus recherché Quiboloy a été accusé d’avoir participé à un trafic de main-d’œuvre qui a amené des membres de l’église aux États-Unis. En orchestrant ce trafic, Quiboloy est accusé d’avoir forcé des membres de l’église à solliciter des dons pour une fausse œuvre de charité qui, en réalité, servait à financer les activités de l’église « et le style de vie somptueux de ses dirigeants », selon le FBI.

La liste des crimes sexuels présumés commis par Quiboloy et d’autres dirigeants religieux est longue. Les autorités américaines, y compris le FBI et le Bureau du procureur américain à Los Angelesles ont accusés d’avoir recruté des femmes pour travailler comme assistantes personnelles, ou « pastorales », qui étaient forcées d’avoir des relations sexuelles avec Quiboloy dans un rituel qu’ils appelaient « service de nuit », en plus de préparer les repas de Quiboloy et de nettoyer ses résidences.

Un acte d’accusation déposé devant un tribunal de district américain en 2021 accusait Quiboloy et deux de ses principaux administrateurs d’avoir coordonné une opération de trafic sexuel où des jeunes femmes et des filles étaient contraintes d’avoir des relations sexuelles avec le chef de l’église « sous la menace d’une ‘damnation éternelle’ ». Un grand jury fédéral qui a émis l’acte d’accusation l’a accusé de complot en vue de se livrer au trafic sexuel par la force, la fraude et la coercition, de trafic sexuel d’enfants et de contrebande d’argent liquide, selon le FBI. Un mandat d’arrêt fédéral a ensuite été émis contre lui.

CBS News a contacté la police nationale philippine pour plus d’informations mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

