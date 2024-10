Arrestation du troisième suspect de la fusillade mortelle d’un homme d’Albuquerque en 2018

13 octobre — Un autre homme lié à une fusillade mortelle en 2018 dans le West Side a été arrêté récemment.

Brandon Mendez, 24 ans, d’Albuquerque, est accusé d’un chef d’accusation ouvert de meurtre survenu le 16 mars 2018, décès d’Adrian Johnson, 42 ans. Mendez est détenu au centre de détention métropolitain. Son avocat n’a pas pu être joint pour commenter.

La police a arrêté Touré Britt, 25 ans, le 27 septembre, tandis que les forces de l’ordre de l’Arizona ont arrêté Kevin Geier, 40 ans. Ils sont tous deux accusés d’un chef d’accusation ouvert de meurtre.

Selon les archives judiciaires, Méndez a été arrêté mercredi.

Les procureurs ont déposé une requête pour maintenir Mendez derrière les barreaux jusqu’à son procès, affirmant que Mendez et Geier « communiquaient avant et après le meurtre ». Selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal métropolitain, la police – qui a pu identifier Mendez sur une photo de la division des véhicules automobiles – a déclaré que le suspect se trouvait dans un véhicule volé au moment de la fusillade avant de s’enfuir avec Geier et Britt.

« Il est clair que l’accusé Brandon Mendez se trouvait sur les lieux de l’homicide », selon la requête. « Il a conduit le véhicule après que la victime a été tuée par balle. Il a conclu un complot avec plusieurs autres personnes pour mettre fin à la vie de la victime – quelque chose qui n’aurait peut-être pas eu lieu s’il avait agi seul. Il est également clair que l’accusé savait que le plan était de tuer la victime.

Le 16 mars 2018, à 18 h 50, le service de police d’Albuquerque a répondu à un appel concernant un homicide dans le pâté de maisons 2 600 d’Americare Court NW, près de Coors. La plainte indique que lorsque les policiers sont arrivés, ils ont vu un homme – identifié plus tard comme étant Johnson – allongé dans une mare de sang dans un parking. Le bureau de l’enquêteur médical a déclaré à la police que Johnson avait reçu une balle dans la tête.

Des témoins ont déclaré aux policiers qu’ils avaient entendu deux coups de feu et vu une Ford Excursion avec une plaque d’immatriculation mexicaine, qui, selon la police, avait été volée. Les agents ont ensuite retrouvé le véhicule incendié dans les mesas à l’ouest de Rio Rancho.

Le propriétaire du SUV a déclaré à la police que le véhicule avait été volé à l’extérieur de son lieu de travail et qu’il y avait un revolver à l’intérieur à ce moment-là, selon la plainte. Les détectives ont suivi les pistes jusqu’en novembre 2019, lorsqu’un homme en prison a déclaré à la police qu’il savait qui avait tué Johnson. La police a déclaré que le détenu souhaitait un accord pour une peine moindre dans son affaire pénale en échange d’une coopération pour résoudre l’homicide de Johnson. Mais aucun accord n’a été conclu.

Aucun autre travail d’enquête n’a été documenté jusqu’en mai dernier, lorsque ce même détenu – incarcéré pour vol de voiture – a de nouveau proposé aux détectives des informations en échange d’un accord, selon la plainte. Les détectives se sont assis avec lui après avoir vérifié les détails auprès d’autres témoins et grâce à des enregistrements téléphoniques.

La plainte indique que le détenu a déclaré à la police qu’une troisième personne, « peut-être nommée Brandon », était restée dans la voiture pendant la fusillade.

La police a déclaré que le détenu leur avait dit que tout avait commencé lorsque Johnson avait demandé à Geier et Britt de le soutenir dans une bagarre. Cependant, le détenu a déclaré à la police que le plan de Geier et Britt « était de tuer Adrian à la place ». Il a déclaré à la police qu’il était avec Britt et Geier lorsqu’ils ont emmené Johnson dans le SUV volé à l’arrière d’un complexe d’appartements et ont tiré sur Johnson, selon la plainte.

Selon la plainte, le 23 mars 2018, Mendez et Geier ont échangé des SMS.

« En tournée », a déclaré Méndez.

« Bon sang, et j’ai mal mec », a répondu Geier.