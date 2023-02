Arrestation du 1er officier de Nichols accusé de brutalité en tant que geôlier

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Des années avant que l’officier de police de Memphis, Demetrius Haley, ne tire Tire Nichols de sa voiture le 7 janvier, déclenchant une confrontation mortelle, Haley a été accusé d’avoir participé au passage à tabac sauvage d’un détenu dans une prison de comté. .

L’agression du détenu en 2015 était si troublante que 34 autres personnes – tout le bloc cellulaire – ont signé une lettre au directeur des services correctionnels.

“Nous demandons vraiment que cette affaire soit examinée avant que quelqu’un ne soit vraiment blessé ou ne perde la vie à cause d’officiers non professionnels”, indique la lettre.

L’avertissement de dizaines de détenus de la prison du comté de Shelby est l’indication la plus claire à ce jour que l’un des cinq officiers qui ont participé au violent passage à tabac de Nichols a eu un événement dans son passé qui aurait dû susciter des inquiétudes avant qu’il ne soit embauché comme policier. . Nichols est mort trois jours après le passage à tabac.

La lettre demande comment les détenus sont censés se sentir “en sécurité lorsque les membres du personnel du centre correctionnel du comté de Shelby nous agressent et nous menacent?”

Il conclut: “S’il vous plaît, mettez un terme à cette folie.”

Le comté de Shelby n’a pas répondu vendredi à une demande d’informations sur son enquête sur les allégations de coups, il n’est donc pas clair si Haley a été discipliné ou innocenté de l’agression. Un e-mail a été envoyé vendredi à un porte-parole de la police demandant si le département était au courant des allégations lors de l’embauche de Haley.

Il n’existe pas de base de données nationale des agents reconnus coupables d’inconduite qui démissionnent ou sont licenciés, ce qui signifie que dans de nombreux cas, ils peuvent postuler à des emplois dans d’autres services et services de police. Il existe une base de données nationale pour les agents qui perdent leur certification – l’équivalent de leur licence professionnelle pour être agent de police dans un État particulier. Cela n’aurait pas fait de différence dans le cas de Haley car son travail à la prison n’exigeait pas de certificat de police.

L’ancien officier a été accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Nichols, avec les anciens officiers Tadarrius Bean, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith. Tous sauf Bean ont des infractions dans leurs dossiers de travail. Les violations de la politique incluent l’utilisation d’une force physique mineure lors d’une arrestation et le fait de ne pas remplir de formulaire à ce sujet ; ne pas signaler une situation de violence domestique ; et un accident de voiture, selon les archives.

Les accusations antérieures contre Haley ont été révélées parce que le détenu, Cordarlrius Sledge, a déposé une plainte fédérale en 2016 contre lui et deux autres. Il a accusé Haley et un autre officier de l’avoir frappé et un tiers de lui avoir cogné la tête contre le sol. La poursuite a finalement été rejetée pour des raisons de procédure, car Sledge n’avait pas déposé de plainte auprès de la prison.

Haley a continué à travailler pour la Division des services correctionnels jusqu’à son embauche par la police de Memphis en 2020, à un moment où le département abaissait ses normes de recrutement dans le but de pourvoir les postes vacants. D’après les dossiers de son dossier personnel, une précédente demande au service de police a été rejetée, mais la raison de ce rejet est masquée.

Un sixième officier qui a participé à l’arrestation et au passage à tabac de Nichols, Preston Hemphill, a été licencié mais n’a pas été inculpé au pénal. Il a d’abord échoué à un examen physique après avoir été embauché en 2019 et a passé plusieurs mois dans un poste civil.

Van Turner, président de la branche Memphis de la NAACP, a déclaré que la mort de Tire Nichols aurait pu être évitée si le service de police n’avait pas embauché Haley.

“La culture de la violence et de la bravade et le manque d’empathie pour les individus ne sont pas seulement présents dans nos quartiers et nos communautés, mais malheureusement aussi dans nos prisons et notre système pénitentiaire”, a déclaré Turner, candidat à la mairie.

Haley, Hemphill et les quatre autres officiers ont tous été finalement affectés à l’unité Scorpion, un acronyme pour Street Crimes Operations to Restore Peace In Our Neighborhoods. Le groupe de travail anti-criminalité que la directrice de la police de Memphis, Cerelyn «CJ» Davis, a lancé lorsqu’elle a pris la tête du département en juin 2021 a été conçu pour se concentrer sur les récidivistes violents, mais a été accusé de tactiques violentes et illégales.

Les résidents noirs de Memphis ont décrit des balayages de police au cours desquels des voitures banalisées roulent dans les quartiers et des agents en civil armés sautent, précipitant les contrevenants à la circulation et donnant des ordres. La peur qui en résulte a conduit les gens à envoyer des SMS, à appeler et à utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en garde de rester à l’intérieur ou d’éviter la zone lorsque des opérations de police sont en cours.

Davis a d’abord défendu mais a ensuite dissous l’unité Scorpion après la mort de Nichols.

Haley n’a pas parlé publiquement de son rôle dans l’arrestation et le passage à tabac de Nichols. Il a refusé de faire une déclaration lors de son audience disciplinaire et son avocat a refusé de commenter. Lorsqu’un journaliste de l’Associated Press a frappé à la porte de Haley cette semaine, personne n’a répondu.

Des voisins qui vivent dans des maisons unifamiliales près de Haley, dans un quartier calme de la banlieue de Memphis à Cordova, ont déclaré qu’il avait emménagé dans la maison il y a environ deux ans. Michael Cassie a déclaré qu’il n’avait pas eu beaucoup de conversations avec Haley, mais celles qu’il avait eues étaient amicales. Haley est surtout resté seul et n’a pas été vu dans le quartier ces dernières semaines, a déclaré Cassie, une ministre de 74 ans.

Interrogé sur sa réaction lorsqu’il a appris l’implication de Haley avec Nichols, Cassie a déclaré: “J’ai été totalement choqué que ce soit lui.”

Loller a rapporté de Nashville. Rhonda Shafner, chercheuse en nouvelles chez Associated Press à New York, et Claudia Lauer, journaliste à l’AP, à Philadelphie, ont contribué à ce rapport.

Travis Loller et Adrian Sainz, Associated Press