Arrestation de Shannon Beador : les « vraies femmes au foyer » qui enfreignent les règles et leurs crimes

Les stars des franchises « Real Housewives » sont connues pour leur drame devant les caméras, mais parfois elles ont encore plus de problèmes lorsqu’elles ne tournent pas.

Au fil des années, diverses « épouses » ont eu quelques démêlés avec la justice, allant de l’arrestation pour CFA à l’intrusion, en passant par la peine dans une prison fédérale. La dernière femme au foyer arrêtée est Shannon Beador de « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange ».

Beador a été arrêté pour avoir prétendument conduit en état d’ébriété et avoir eu un accident avec délit de fuite.

Voici un aperçu de quelques autres « vraies femmes au foyer » qui ont été arrêtées.

ANCIENS MEMBRES DU CAST ‘RHONY’ : OÙ SONT-ILS MAINTENANT ?

Shannon Beador

Shannon Beador a été arrêtée samedi à Newport Beach, en Californie, après avoir prétendument conduit sous influence et eu un accident de fuite.

« J’ai passé pas mal de temps avec Shannon hier », a déclaré lundi à Fox News Digital un représentant légal de la star de « Real Housewives of Orange County ». « Elle est extrêmement désolée et pleine de remords. »

« Nous attendrons les informations officielles sur cette affaire dès qu’elles seront disponibles, et Shannon est prête à accepter l’entière responsabilité de ses actes », a ajouté le représentant.

Jen Shah

La star de « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City », Jen Shah, a été arrêtée en mars 2021 alors qu’elle tournait la deuxième saison de son émission. Les caméras tournaient lorsque des agents de la sécurité intérieure et la police de New York sont arrivés sur le parking du Beauty Lab, où les acteurs s’étaient rassemblés avant de partir en voyage et ont capté les réactions de ses camarades de casting.

Elle a été arrêtée pour complot en vue de commettre une fraude électronique en relation avec un système de télémarketing et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Shah a maintenu son innocence tout au long de la procédure initiale, essayant même d’obtenir le rejet des accusations à un moment donné ; cependant, elle a changé son plaidoyer de culpabilité en juillet 2022.

La star de télé-réalité a été condamnée à 78 mois, six ans et demi, de prison fédérale et purgera cinq années supplémentaires de liberté surveillée. Elle purge actuellement sa peine au camp de prisonniers fédéral de Bryan, au Texas.

JEN SHAH CONDAMNÉE À 78 MOIS DE PRISON POUR SON RÔLE DANS UNE ARNAQUE NATIONALE DE FRAUDE PAR TÉLÉMARKETING

« Je suis désolée. Mes actions ont blessé des innocents », a-t-elle déclaré dans un communiqué au moment de sa condamnation en janvier 2023. « Je tiens à m’excuser en disant que je fais tout ce que je peux pour gagner les fonds nécessaires au remboursement. »

NeNe fuites

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

En 1992, Nene Leakes, membre original de la distribution de « Real Housewives of Atlanta », de son vrai nom Linnethia Johnson, a plaidé coupable dans le comté d’Athens-Clarke, en Géorgie, à un délit et à trois chefs d’accusation de « vol de services » pour avoir arnaqué sa compagnie de téléphone. . Leakes a été mis en probation pendant deux ans et condamné à rembourser 2 650 $.

Leakes a parlé des accusations portées contre « Watch What Happens Live » d’Andy Cohen en 2018.

« Une photo d’identité n’équivaut pas à 10 ans de prison pour avoir fait une chaîne de Ponzi. Je n’ai pas passé un jour en prison pour rien, vous m’entendez ?! » dit-elle.

LES MEILLEURS MOMENTS DE DENISE RICHARDS DE « LES VRAIES FEMMES AU FOYER DE BEVERLY HILLS »

Sonja Morgan

En 2010, l’ancien membre de la distribution de « Real Housewives of New York City » a été arrêté pour CFA alors qu’il conduisait dans les Hamptons pendant l’été.

Elle aurait explosé en jetant un panneau d’arrêt et aurait été arrêtée, puis aurait échoué à un test de sobriété sur le terrain et à un alcootest.

Porsha Williams

Porsha Williams, personnalité de « The Real Housewives of Atlanta », a été arrêtée en avril 2014 pour coups et blessures simples après avoir prétendument attaqué sa co-star Kenya Moore lors d’un enregistrement de réunion.

« Porsha s’est levée, puis le Kenya s’est levé », avait alors déclaré une source proche à Us Weekly. « Porsha a chargé le Kenya et lui a tiré les cheveux, mais c’était fini en quelques secondes. … Andy [Cohen] et un producteur est intervenu, puis la sécurité est arrivée. »

LES STARS DE « REAL HOUSEWIVES » RÉVÈLENT LEURS SECRETS DE CHIRURGIE PLASTIQUE

Tinsley Mortimer

L’ancien de « RHONY » a été arrêté en Floride avant de rejoindre le casting pour avoir prétendument pénétré dans la propriété de son ex-petit ami Alexander « Nico » Fanjul.

Selon les rapports de police, selon Page Six, Mortimer se serait présenté sans invitation au domicile de Fanjul alors que sa nouvelle petite amie était là. Elle « pleurait et criait de manière irrationnelle » et affirmait que son sac à main se trouvait à l’intérieur de la maison.

En 2017, l’ancienne mondaine de Manhattan a affirmé dans une interview avec People qu’elle entretenait une relation violente avec Fanjul et qu’elle aurait passé des années à la dissimuler car sa famille était extrêmement riche et puissante puisqu’elle possédait 40 % de l’industrie sucrière de Floride.

TOUTES LES STARS DES ‘REAL HOUSEWIVES’ NE RETOURNENT PAS À LEURS SAISONS (JUSQU’À CE QUE)

Luann de Lesseps

La comtesse Luann de Lesseps, également membre de la franchise new-yorkaise, a été arrêtée la veille de Noël 2017 à Palm Beach, en Floride, et accusée d’ivresse désordonnée, de coups et blessures sur un policier (elle lui aurait donné des coups de pied), de résistance à son arrestation avec violence et de menaces de mort. fonctionnaire.

Elle a plaidé non coupable des accusations et est entrée dans un centre de traitement de l’alcoolisme peu de temps après.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Teresa Giudice

L’actrice originale de « Real Housewives of New Jersey » a été accusée de complot en vue de commettre une fraude postale, une fraude électronique et une fraude bancaire en juillet 2013. Plus tard, en mars 2014, elle et son mari d’alors, Joe Giudice, ont plaidé coupables de 41 chefs d’accusation. de fraude.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Giudice a commencé sa peine le 5 janvier 2015 et a été libérée le 23 décembre 2015. Joe Giudice a ensuite commencé sa peine de 41 mois trois mois plus tard en 2016 et a été libéré en mars 2019, mais il a été expulsé des États-Unis. Il vit actuellement aux Bahamas.

Kim Richards

L’ancienne star de « Real Housewives of Beverly Hills » Kim Richards a été arrêtée pour vol le 2 août 2015 après avoir prétendument tenté de voler plus de 600 $ de marchandises chez une cible à Van Nuys, en Californie.

Un agent de sécurité l’a surprise alors qu’elle essayait de partir et, confrontée, Richards aurait déclaré qu’elle ne se souvenait pas si elle avait payé les marchandises.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS