Arrestation de Raj Kundra : Gehana Vasisth, la célébrité de « Gandii Baat », fait une déclaration dans une affaire de pornographie douce

Au milieu de l’arrestation de l’homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra, dans l’affaire de pornographie douce lundi soir, l’actrice mannequin Gehana Vasisth alias Vandana Tiwari a publié une déclaration.

La déclaration de Gehana disait: « La loi suivra son cours. Nous avons pleinement confiance en la police de Mumbai, mais ils ne devraient pas mélanger le porno avec l’érotisme ou le contenu audacieux. Nous avons toujours dit que la police de Mumbai est la meilleure force au monde. Les tribunaux décidera finalement pendant le procès qui sont les vrais coupables et lesquels des accusés arrêtés ont été simplement utilisés, par d’autres. »

Refusant de nommer Raj Kundra, le communiqué indiquait en outre : « Nous ne voulons plus commenter, car Gehana est en liberté sous caution dans les mêmes cas et elle ne veut pas porter atteinte à son droit à sa défense personnelle. Cependant, la police devrait enquêtez à fond car il y a beaucoup plus de squelettes dans les armoires des riches et des célébrités. »

En février, Gehana Vasisth a été arrêtée par la cellule des biens de la branche criminelle de Mumbai dans le cadre de la même affaire de racket pornographique en ligne. Gehana est actuellement en liberté sous caution.

La gagnante de Miss Asia Bikini, Gehana, est connue pour avoir participé à la série Web d’Alt Balaji « Gandii Baat ». En dehors de cela, elle a également figuré dans des films et des publicités en hindi et en télougou.

Pendant ce temps, la police de Mumbai présentera cet après-midi l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra devant un tribunal pour demander sa détention provisoire, ont indiqué des sources officielles.

Dans un geste sensationnel, la police de Mumbai a arrêté Kundra lundi soir pour des accusations présumées de création et de publication de contenu pornographique et de publication via des applications mobiles.

L’annonce de l’action choquante a été faite par le commissaire de police Hemant Nagrale lui-même, sur la base d’un cas enregistré en février. Depuis lors, Kundra, 46 ans, – un homme d’affaires anglo-indien – était sous le scanner de la Crime Branch-CID avant le mouvement dramatique de la police la nuit dernière.

L’arrestation soudaine a stupéfié Bollywood qui est sous le radar depuis un an avec des sondes de stupéfiants.

Des sources officielles révèlent que les enquêteurs ont récupéré certains éléments incriminants tandis que le rôle d’autres personnes connues et inconnues dans l’ensemble du racket est également en cours d’investigation.

« Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur », a déclaré Nagrale.

« Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. Une enquête plus approfondie est en cours », a ajouté le chef de la police.