Arrestation après que le tournage de Natalie Portman ait été menacé d’extorsion et de fusillade

La police a procédé à une arrestation lundi après qu’un vendeur de rue aurait tenté d’extorquer une équipe de production de 50 000 $ et menacé de tirer avec une arme à feu près du plateau de Baltimore du film de Natalie Portman, “Lady in the Lake”.

Les responsables du département de police de Baltimore ont confirmé à Fox News Digital que Keith L. Brown avait été identifié comme l’homme qui avait tenu des propos menaçants envers l’équipe Endeavour Content en train de filmer sur Park Avenue vendredi.

La police a arrêté l’homme de 43 ans pour trafic de stupéfiants.

Selon un rapport préliminaire, un membre d’équipage a reçu des menaces verbales et a déclaré que des individus “ont sorti une arme à feu et l’ont brandie sur l’un des travailleurs”, avant de “rétracter sa déclaration initiale”. Il a également été témoin du transport d'”une grande quantité de marijuana” dans un sac de sport.

Le rapport d’incident indiquait qu’il y avait un groupe de personnes qui “menacaient de tirer en l’air à moins qu’ils ne reçoivent l’argent”.

Endeavour Content n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.