Arrestation à la bombe de Coronation Street alors que Nina Lucas attaquait ENCORE dans un épisode de streaming

CORONATION Street a diffusé une arrestation explosive alors que Nina Lucas est à nouveau attaquée dans un épisode de streaming d’ITV Hub.

**AVERTISSEMENT DE SPOILER : CETTE HISTOIRE CONTIENT DES SPOILERS D’ÉPISODES DISPONIBLES SUR ITVHUB QUI N’ONT PAS ENCORE DIFFUSÉ À LA TÉLÉVISION**

Lisez notre blog en direct sur les spoilers de savon pour plus de nouvelles et de potins…

ITV

Nina est à nouveau attaquée par Corey cette semaine[/caption]

Les téléspectateurs savent que Nina a été attaquée et laissée pour morte par le voyou Corey Brent et son gang plus tôt cette année.

L’attaque a coûté la vie à son petit ami Seb et a dévasté la communauté.

Cette semaine, les téléspectateurs ont vu les roues de Nina se détacher alors qu’elle lutte pour faire face à la culpabilité de sa survivante.

Dans l’épisode de jeudi, disponible sur ITV Hub, elle trouvera Corey dans un hôtel de Manchester et se rendra compte qu’il est célébré pour ses réalisations footballistiques.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

ITV

Elle l’humilie en exposant ses mauvaises actions à tout le monde, y compris Tommy Orpington[/caption]

Elle l’humilie en exposant ses méfaits à tout le monde, y compris Tommy Orpington et son agent.

Mais le vernis d’innocence de Corey glisse – et ayant déjà été accusé du meurtre de Seb et libéré sous caution, il commet une erreur fatale.

Il suit Nina chez elle et l’attaque.

« Hiya freak », dit-il alors qu’il essaie de se frayer un chemin dans le café, la laissant terrifiée.

ITV

Elle vole le trophée de Corey[/caption]

Il a commencé à crier qu’elle était une lâche et une « petite freak » avant de demander où Seb était pour l’aider – et elle a craqué.

Fouillant dehors pour l’affronter, la courageuse Nina a crié : « Un lâche ? Vous m’avez attaqué, Seb et moi, vous nous avez donné des coups de pied au sol et vous m’avez traité de lâche ?

Le déchirant verbalement en lambeaux, Corey a continué à l’attaquer en la traitant de « petite salope goth freak ».

Alors elle a brisé son trophée et il est allé l’attaquer – mais l’arrivée de Roy l’a fait s’arrêter temporairement.









Et comme Corey a dit qu’il allait blesser Nina, Roy a révélé qu’il savait que Corey avait enfreint ses conditions de libération sous caution.

Cocky Corey s’est vanté qu’il n’y avait aucun témoin ou vidéosurveillance pour prouver qu’il était là – jusqu’à ce que la police arrive et l’arrête pour avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution.

Et maintenant, il devrait être enfermé pour de bon.