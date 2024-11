Arquitectonica et Yabu Pushelberg conçoivent un gratte-ciel « amusant » pour Miami

Le studio d’architecture Arquitectonica et le studio de design d’intérieur Yabu Pushelberg ont conçu un gratte-ciel résidentiel « amusant » dans le Design District de Miami pour le chef français Jean-Georges.





Le Jean-Georges Miami Tropic Résidences mesurera 48 étages et comprendra 329 condominiums de luxe, ainsi que des équipements tels qu’un studio d’enregistrement de podcasts, un bar et un salon, un bar à jus, un spa et des espaces de rassemblement extérieurs.

Le bâtiment comprendra également un restaurant Jean-Georges et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

Les rendus montrent une tour en forme d’aileron entourée de terrasses s’étendant autour du périmètre de chaque étage. Il repose sur un podium à plusieurs niveaux avec des coins incurvés recouverts de verre et des terrasses du côté opposé.

Les plantes sont présentées enroulées autour du podium.

La conception du bâtiment se veut « imaginative et amusante » selon l’équipe, qui comprend des développeurs de Miami. Terre et Groupe de Développement Lion.

« Conçu pour offrir une suite organisée d’expériences holistiques, l’environnement unique de Jean-Georges Miami Tropic Residences se veut imaginatif, engageant, revigorant et amusant », a déclaré l’équipe.

Il cherchera également à « mélanger la tapisserie urbaine » du quartier environnant du Design District, connu pour ses divers projets créatifs couvrant l’architecture, les installations et les arts.

« L’architecture de Miami Tropic réalisée par Arquitectonica et le design intérieur réalisé par Yabu Pushelberg mélangent harmonieusement la tapisserie urbaine de l’art et de la culture pour former des liens solides entre le bâtiment et les personnes qui y vivent », a déclaré l’équipe.

Le design intérieur de Yabu Pushelberg intégrera des plantes, des nuances de vert et des matériaux en bois et en pierre pour refléter le climat tropical de Miami.

« Ayant vécu à Miami, nous avons été témoins de la transformation dynamique du Design District », a déclaré George Yabu, co-fondateur de Yabu Pushelberg.

« Nous sommes inspirés de contribuer à ce quartier convivial pour les piétons avec Miami Tropic, où l’environnement tropical luxuriant de la ville se mélange à sa culture dynamique. »

Le projet est également « orienté vers le développement durable » et poursuivra Conception de bâtiments écologiques en Floride Certification Argent.

Il devrait être achevé en 2o27.

Miami a vu plusieurs nouveaux gratte-ciel récemment achevés et proposés pour l’horizon de la ville, notamment une tour conçue par Aston Martin et Bodas Mian Anger en forme de voile et un gratte-ciel « élégant » de Foster + Partners.

Les images sont de La frontière.