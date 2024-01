Arquitectonica conçoit un gratte-ciel « organique mais contemporain » à Hawaï

Le studio d’architecture new-yorkais Arquitectonica a conçu un gratte-ciel résidentiel avec des ailerons ondulants sur sa façade et un jardin paysager en terrasse à Honolulu, à Hawaï.

Appelé The Launiu, le gratte-ciel de 40 étages est situé dans le complexe Ward Village à Honolulu, la capitale d’Hawaï, sur l’île d’Oahu.

Selon Architectoniquela conception de la structure a été inspirée par les formations naturelles et le mouvement du vent, de l’eau et du sable à Oahu, la troisième plus grande chaîne d’îles qui compose l’État d’Hawaï.

“La beauté naturelle d’O’ahu a été notre principale source d’inspiration pour le design du Launiu”, a déclaré Bernardo Fort-Brescia, directeur fondateur d’Arquitectonica.

“Avec la façade aux tons neutres et l’extérieur aux douces ondulations créés par les balcons, nous avons cherché à rendre hommage à l’environnement environnant à travers un design interprétatif et élémentaire qui transmet le mouvement, imitant les effets de l’eau, du vent ou des marques dans le sable.”

“Le concept qui en résulte est à la fois organique et contemporain.”

Située près du rivage de l’océan Pacifique, la structure consistera en une tour bordée de murs-rideaux de verre située au sommet d’un podium rectangulaire.

Son podium sera également recouvert d’un mur-rideau en verre, avec des panneaux en aluminium peint blanc encadrant chacun de ses côtés. Le premier étage sera en porte-à-faux au-dessus du rez-de-chaussée, créant ainsi un auvent autour du bâtiment qui sera soutenu par des colonnes en béton.

L’entrée sera marquée par une série de panneaux en aluminium couleur sable ondulant en vagues sur la face du podium,

La tour du Launiu sera considérablement en retrait des bords du podium. Il s’agit de créer une grande terrasse qui sera couverte de palmiers et d’aménagements pour les résidents des 486 copropriétés, dont 90 seront sur le podium.

Les résidences restantes seront réparties dans toute la tour. Ses façades seront également recouvertes de panneaux d’aluminium peints en blanc, découpés pour former une texture ondulée sur la façade du bâtiment.

Atelier californien Odada apportera un schéma de design d’intérieur minimaliste au projet, ornant les espaces blanchis à la chaux avec des meubles et des textiles tissés.

Atelier de paysage Vitaégalement basé en Californie, réalisera la conception de la terrasse verdoyante et des terrains environnants, tissant des allées et des espaces lounge parmi les pins et les piscines du développement.

Ward Village est une communauté planifiée développée par Howard Hughes et contient plusieurs structures résidentielles et commerciales. Le développement est censé représenter « la prochaine génération de développement durable et d’aménagement du territoire à O’ahu », selon l’entreprise.

Arquitectonica a été fondée en 1977 et a réalisé plusieurs projets architecturaux de grande envergure, notamment à Miami, où elle a réalisé le bâtiment qui abrite l’école d’architecture de l’Université de Miami.

D’autres grandes entreprises de la ligne principale ont créé des projets résidentiels similaires sur les îles, notamment un immeuble de 41 étages du Studio Gang inspiré de la forme de la canne à sucre.

Les rendus sont une gracieuseté d’Arquitectonica.