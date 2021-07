Arooj Shah, la première femme à diriger un conseil musulman du Nord, prise pour cible lors d’un attentat à la bombe incendiaire contre une voiture

La police enquête après que la dirigeante travailliste du conseil d’Oldham a été la cible d’un attentat à la bombe incendiaire contre sa voiture.

Le véhicule, appartenant à Arooj Shah – la première femme musulmane à diriger une autorité du Nord – a été incendié à 1h30 du matin mardi matin.

Personne n’a été blessé dans l’incident, mais les flammes étaient si intenses qu’une propriété voisine a été endommagée.

L’attaque « lâche » a été immédiatement condamnée par les politiciens de la région du Grand Manchester.

« Ma solidarité avec le conseiller Arooj Shah, qui a été ciblé de manière si lâche », a déclaré Jim McMahon, député d’Oldham West et de Royton. « Il faut voir tout le poids de la loi pour amener les responsables à rendre des comptes.

« Comme il s’agit d’une enquête en cours, je suis limité à ce que je peux dire publiquement, à part offrir mon soutien et mes pensées à Arooj et à sa famille. »

Mme Shah a vécu toute sa vie à Glodwick, l’un des quartiers les plus pauvres d’Angleterre, après que ses parents ont quitté le Pakistan pour le Royaume-Uni pour travailler dans l’industrie textile locale à la fin des années 1960.

Après avoir été élue chef du conseil en mai, elle a parlé de ses luttes contre le racisme et la misogynie, ainsi que de l’opposition à laquelle elle a été confrontée de la part des traditionalistes au sein de sa communauté.

« Je sens que j’ai un énorme devoir de bien faire les choses, parce que je veux que toute femme asiatique qui me regarde et regarde les taureaux ** t que j’ai traversés se sente capable de le faire aussi », a-t-elle déclaré à l’époque.

Parlant de l’attaque de mardi, Howard Sykes, chef des libéraux-démocrates au conseil, a qualifié l’incident d’« épouvantable ».

Il a déclaré: «C’est une attaque effrayante contre un individu, mais cela démontre également la menace pour les personnes dans la vie publique et empêche les personnes honnêtes d’y être impliquées.

« Cela ne peut pas être autorisé à continuer, et non seulement nous devons arrêter cette attaque criminelle, mais aussi l’approche abusive qui a été trop présente dans la politique à Oldham récemment et au Royaume-Uni, ces dernières années.

« Tout le monde mérite d’être traité avec dignité, respect et équité. La politique d’abus et de « sifflet de chien » ne peut avoir aucune part dans notre société.

« C’est un moment où nous devons être solidaires. Si vous êtes une personne décente et impartiale, vous devez vous dresser contre cette attaque épouvantable et défendre les valeurs de notre pays – l’honnêteté, la décence et l’équité.

La police du Grand Manchester a confirmé qu’elle enquêtait sur l’incident.

Un porte-parole de la force a déclaré: «La police a été appelée juste avant 1h30 du matin le mardi 13 juillet pour des informations faisant état d’un véhicule en feu sur Greengate Street à Oldham.

« Les services d’incendie et de secours du Grand Manchester étaient présents avec la police, et il a été établi que le véhicule avait été délibérément mis à feu, causant également de légers dommages à une propriété voisine.

« L’incendie a été éteint, personne n’a été blessé et les agents enquêtent sur les circonstances. »