Arooj Aftab suit « Vulture Prince », lauréat d’un Grammy, avec le magnifique et obsédant « Night Reign »: critique de l’album

Arooj AftabLa voix sombre et sonore de – sans parler des mélodies aux accents arabes et asiatiques de ses chansons, chantées en ourdou et en anglais – ont tendance à faire croire aux gens qu’elle joue une forme de musique traditionnelle. Mais en réalité, c’est une fusion innovante des genres qui se reflète dans la variété des nominations aux Grammy Awards qu’elle a reçues : la plupart sont dans les catégories « mondiales » – dont une qu’elle a remportée en 2022, pour sa chanson « Mohabbat » – mais aussi dans la catégorie du meilleur nouvel artiste. et même du jazz alternatif. Aftab est né en Arabie Saoudite de parents pakistanais et a grandi principalement au Pakistan, mais il est basé à New York depuis plusieurs années, et ces influences de grande envergure mais inhabituellement complémentaires et d’autres se combinent pour créer un son aussi inhabituel qu’il est. est naturel.

Sa musique n’a souvent pas autant de poids qu’il y paraît : comme elle l’a dit en 2022 lors d’une performance à couper le souffle dans un décor parfait : au Temple de Dendur au Metropolitan Museum de New York – « Les gens pensent que ces chansons sont sérieuses, mais la plupart d’entre elles parlent d’être ivre et d’échouer complètement en amour. »

Alors que son précédent album, « Vulture Prince », avait recueilli des montagnes de presse enthousiaste ainsi que des Grammy, ses ambiances sombres et feutrées et ses mélodies mélancoliques sont devenues d’autant plus vives lorsque l’auditeur a pris conscience que l’album était inspiré par la mort d’Aftab. frère.

Son dernier album – et ses débuts sur un label majeur depuis sa signature avec le label Verve d’Universal – est également souvent discret, mais l’ambiance est beaucoup plus lumineuse et pleine d’espoir que sur « Vulture Prince », avec plusieurs chansons apparemment sur le plaisir et la surprise d’un nouveau roman. Alors que de nombreuses chansons sont feutrées et maussades, trois valeurs aberrantes bousculent le flux. Un point culminant majeur est « Bolo Na », une interprétation d’une chanson traditionnelle TK Urdu TK avec une mélodie magnifiquement sinueuse qui est entraînée par une ligne de basse imposante et inquiétante et des coups de pinceau doux mais persistants sur une caisse claire. Sa voix s’élève tout au long de la mélodie, mais une tournure apparaît sous la forme d’un passage parlé, en anglais, du poète parlé Moor Mother.

Alternativement, le magnifique « Raat Ki Rani » pourrait être une chanson de la fin de la période Sade (et comporte une vidéo réalisée par Tessa Thompson), et « Whiskey », qui correspond exactement à ce dont il semble s’agir, contient des paroles qui pourraient être issu d’une chanson country ; il y a aussi une belle version du standard « Autumn Leaves » et des harmonies magnifiquement empilées sur « Saaqi ».

Bien sûr, la pièce maîtresse de tout cela est le chant étonnant d’Aftab, qui peut gonfler ou diminuer avec une agilité remarquable alors qu’elle chante des mélodies souvent complexes suivant des gammes délicates et fluides.

Avec un large éventail de collaborateurs — Cautious Clay, Chocolate Genius (alias Marc Anthony Thompson, le père de Tessa), le pianiste Vijay Iyer et les accompagnateurs de longue date Petros Klampanis à la basse, la harpiste Maeve Gilchrist et le claviériste James Francies — « Night Reign », contrairement à son titre. , est une version plus lumineuse mais non moins belle de la musique d’Aftab.

