Arooj Aftab : Critique de l’album Night Reign

Il n’est pas facile de dire quelque chose de nouveau avec « Feuilles d’automne ». La chanson de la torche de 1945 est sûrement l’un des standards les plus interprétés du répertoire jazz, non seulement par des artistes comme Miles Davis et Nat King Cole, mais aussi par les débutants prenant des cours dans les arrière-boutiques de votre magasin de musique local : assis au piano pour jouer sa mélodie mélancolique en mineur, c’est un peu comme la version jazz de prendre une guitare électrique et d’aller directement sur « Smoke on the Water ». Mettre votre interprétation sur un nouvel album en 2024 est soit une décision conservatrice, soit une décision audacieuse. Pour Arooj Aftab, le chanteur et compositeur de Brooklyn via Lahore qui évolue librement entre le jazz, le folk et la musique classique hindoustanie et occidentale, c’est décidément cette dernière.

Les « Feuilles d’automne » d’Aftab arrivent très tôt Règne de la nuit, son quatrième album solo, et le rend comme une incantation fantomatique. Des percussions métalliques résonnent en arrière-plan. Les lignes de contrebasse de Linda May Han Oh suivent la voix d’Aftab comme une ombre allongée suit le protagoniste d’un film noir. Sans instrument à accords pour le soutenir, la mélodie familière devient squelettique et effrayante ; Les embellissements chromatiques d’Aftab le rendent plus effrayant. Son interprétation de « Feuilles d’automne » est emblématique de sa manière de travailler : s’inspirer de la tradition tout en s’en éloignant, éliminant les clichés et les clichés pour révéler le désir mystérieux qui donne aux vieux poèmes et chansons leur pouvoir durable.

Deux de Règne de la nuitLes chansons de sont tirées des paroles de Mah Laqa Bai Chanda, la poète du XVIIIe siècle qui fut la première femme à publier un recueil d’œuvres en ourdou. Les autres paroles sont des originaux Aftab, en anglais et en ourdou. Un autre encore est basé sur un poème désinvolte que l’amie du chanteur, l’actrice pakistanaise Yasra Rizvi, a publié sur Instagram. Aftab unit le mélange de ses sources de siècles et d’éphémères avec sa voix merveilleuse, parfois planante mais tout aussi puissante dans son registre grave rauque. Et avec ses compositions, qui patiemment se rassemblent et se dissolvent, privilégiant les longs arcs de développement aux changements dynamiques soudains. Cependant Règne de la nuit a de nombreuses zones distinctes : la guitare basse sale prend la tête de « Bolo Na » ; Auto-Tune enveloppe la voix d’Aftab sur « Raat Ki Kai » – dans son ensemble, cela peut donner la sensation d’un seul morceau de musique de grande envergure.

Aftab, qui produit elle-même ses albums, mérite autant de crédit pour sa composition et ses arrangements que pour son chant. Règne de la nuitLa palette de est similaire à Prince vautour, son album phare de 2021, et présente bon nombre des mêmes musiciens ainsi que quelques nouveaux : la harpiste Maeve Gilchrist, dont l’instrument est juste derrière le chant d’Aftab comme son caractéristique de sa musique ; les camarades du groupe Love in Exile d’Aftab, la star du piano jazz Vijay Iyer et le multi-instrumentiste Shahzad Ismaily ; les guitaristes Kaki King et Gyan Riley ; le flûtiste Cautious Clay; le percussionniste Jamey Haddad ; une improbable camée Wurlitzer d’Elvis Costello. Leurs instruments dérivent comme une brise de graines de pissenlit, dans la même direction générale mais avec des trajectoires indépendantes et imprévisibles d’un point à un autre. Même Moor Mother, dont la parole au stentor est l’un des sons les plus distinctifs de la musique du centre-gauche, devient juste un autre élément du mélange lorsqu’elle arrive pour prononcer un couplet invité sur « Bolo Na », les bords percussifs de son la livraison a été balayée par le roulement rythmique de la mi-temps de la chanson.