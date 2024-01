Aroldis Chapman accepte de s’occuper des Pirates (source)

Chapman, 35 ans, a signé un contrat d’un an d’une valeur de 3,75 millions de dollars avec les Royals lors de la dernière intersaison et a réalisé une MPM de 2,45 en 31 matchs avec Kansas City avant d’être expédié au Texas à la fin du mois de juin lors du premier mouvement de la saison Deadline. Bien que Chapman ne soit probablement pas plus proche à ce stade de sa carrière (il n’a réalisé que 15 arrêts en saison régulière au cours des deux dernières saisons), il possède toujours une balle rapide qui atteint une moyenne de 99,5 mph (99e percentile) et a terminé l’année dernière au 100e. centile en termes d’odeur et de taux de retrait.