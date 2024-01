ARO conçoit un agrandissement dans une ancienne banque pour l’école Saint Ann’s

Stanley Bosworth était un pionnier de l’éducation des enfants. Lorsque Saint Ann’s a ouvert ses portes en 1965, Bosworth en était le premier directeur et l’école de Brooklyn Heights est devenue l’une des premières au monde à ne pas avoir de notes. « Apprendre pour le plaisir » était la célèbre devise de Bosworth. Depuis lors, Saint Ann’s a diplômé des notables, dont l’artiste Jean-Michel Basquiat, les enfants de Susan Sarandon, Norman Mailer et d’autres New-Yorkais célèbres.

Désormais, un ajout de l’Architecture Research Office (ARO) au centre-ville de Brooklyn offrira à Saint Ann’s un nouveau centre qui centralisera les salles de classe, les salles d’art, les espaces de performance, les zones de rassemblement et bien plus encore. Le bâtiment destiné à une réutilisation adaptative était auparavant une Citibank, un édifice historique rempli d’une façade en pierre calcaire des années 1930 et de motifs art déco.

Le bâtiment du 142 Pierrepont centralisera les écoles inférieure, intermédiaire et secondaire de Saint Ann’s et ajoutera un espace pour les spectacles et les rassemblements communautaires. (Avec l’aimable autorisation de l’ARO)

Saint Ann’s répartit actuellement ses programmes préscolaires, jardins d’enfants, collèges et lycées, ainsi que ses programmes de performances et administratifs dans sept bâtiments de Brooklyn Heights. Son plus grand, et peut-être le plus connu, est le bâtiment Bosworth, situé au 129, rue Pierrepont, l’ancien Crescent Athletic Club House.

Le huitième et plus récent (ancien) bâtiment de la célèbre institution se situe au 142, rue Pierrepont. Là, Saint Ann’s cherche à centraliser plusieurs fonctions en déplaçant le Lower, le Middle et le High School sous le même toit ; ainsi que des espaces de réunion et d’art. Une fois terminé, le site modernisé sera le premier bâtiment de Saint Ann destiné à l’ensemble de la communauté scolaire.

“Le 142 Pierrepont sera incroyable pour Saint Ann’s”, a déclaré Kenyatte Reid, directrice de l’école. «Cela rapprochera notre communauté et constitue un excellent investissement dans l’avenir de notre école.»

La conception d’ARO cherche à amplifier et à célébrer le caractère architectural distinct du bâtiment en inondant les intérieurs sombres et fermés existants conçus pour les banques de lumière naturelle pour les écoliers.

À cette fin, les architectes visent à exploiter le hall bancaire à double hauteur de l’espace pour créer un grand hall d’entrée central. Au-delà du hall, un nouvel espace artistique et communautaire se manifestera, équipé de sièges télescopiques. Cet espace accueillera une myriade d’activités pleines de créativité, notamment des festivals d’écriture dramatique, des ensembles musicaux et bien plus encore.

La rénovation propose également de nouvelles salles de classe, des laboratoires STEAM pour les écoles primaires, un espace de loisirs et un espace de mouvement polyvalent. L’espace destiné aux enfants de la maternelle occupera les étages supérieurs, couronnés par un toit réalisé par le designer de jouets Cas Holman. La conception est conforme à l’ADA, réalisée avec le consultant en accessibilité KMA, pour garantir un accès physique sur tout le campus et une inclusivité maximale. Tout cela a pour but d’aider Sainte-Anne à « nourrir l’émerveillement des enfants ».

Les rendus du projet réalisés avec une texture semblable à celle d’une peinture rappellent les merveilles de l’enfance représentées dans les scènes ainsi que la philosophie de l’école. Les opportunités de mettre en scène des œuvres d’art et de jouer sont évidentes partout, depuis les salles de classe typiques jusqu’au grand hall d’entrée en passant par le paysage de jeu sur le toit.

L’équipe du projet est dirigée par l’architecte Stephen Cassell, associé chez ARO et diplômé de Saint Ann, qui y a également envoyé sa fille. « Ayant été connecté à Saint Ann’s pendant la majeure partie de ma vie, à la fois en tant qu’étudiant et en tant que parent, il est particulièrement significatif de travailler maintenant avec l’école sur une conception qui soutiendra la joie d’apprendre et la communauté qui est au cœur de cette institution », a déclaré Cassell dans un communiqué.

L’immeuble Saint Ann, situé au 142 Pierrepont, devrait ouvrir ses portes à l’automne 2026.