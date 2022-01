Arnold Schwarzenegger taquine le projet mystérieux « Zeus » à venir en février : « Dieu du ciel »

Arnold Schwarzenegger se dirige vers le mont Olympe.

Jeudi, la star d’action a partagé une affiche pour un nouveau projet mystérieux intitulé « Zeus » où il est habillé comme l’ancien dieu grec.

« À venir en février 2022 », a taquiné l’acteur.

Son plus jeune fils, Joseph Baena, a commenté la photo en plaisantant : « Oh dieu du ciel, s’il te plaît, bénis ma pompe aujourd’hui. »

ARNOLD SCHWARZENEGGER VU APRÈS UN ACCIDENT DE VOITURE, RIDE VÉLO À LOS ANGELES

Bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni, La santé des hommes a rapporté que l’homme de 74 ans pourrait prêter ses côtelettes et ses muscles d’acteur à une publicité du Super Bowl, qui aura lieu le 13 février. Le point de vente a souligné comment en 2018, Danny McBride, Chris Hemsworth et d’autres acteurs australiens se sont associés pour une mystérieuse publicité « Crocodile Dundee », qui s’est avérée être une importante campagne de marketing pour augmenter le tourisme en Australie.

L’ancien gouverneur de Californie s’est occupé de plusieurs projets hollywoodiens. Selon IMDB, Schwarzenegger a aligné « Kung Fury 2 », « Triplets » et « The Legend of Conan ».

La semaine dernière, Schwarzenegger a été impliqué dans un accident impliquant quatre voitures à Los Angeles.

Le 21 janvier, l’officier du département de police de Los Angeles, Drake Madison, a confirmé à Fox News qu' »il y avait eu un accident de la circulation impliquant quatre véhicules sur Sunset et Allenford à 16h35″.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Un véhicule au-dessus d’un autre », a déclaré l’officier, ajoutant qu' »une femme a été transportée dans un hôpital local avec une écorchure ».

À l’époque, la star conduisait un SUV Yukon noir lorsqu’il est entré en collision avec une Prius rouge, selon TMZ.

Le SUV noir du Yukon a commencé à rouler et a finalement atterri sur la Prius. Il a continué à rouler dans une Porsche Cayenne, a rapporté le point de vente.

Schwarzenegger allait bien, mais le conducteur de la Prius a été blessé lors de l’accident. La « seule préoccupation » de l’acteur était la femme blessée, a déclaré un représentant de Schwarzenegger à Fox News.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un témoin oculaire a déclaré à TMZ que la collision était si folle qu’elle ressemblait à une cascade faite pour un film.

L’ami de Schwarzenegger, Jake Steinfeld, aurait également été dans la voiture au moment de la collision, selon TMZ.

Nate Day de Fox News a contribué à ce rapport.