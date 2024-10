Arnold Schwarzenegger soutient Kamala Harris à la présidence

Arnold Schwarzenegger a soutenu Kamala Harris à la présidence – bien qu’il soit républicain.

L’acteur, qui a été gouverneur de Californie de 2003 à 2011, pris à X Mercredi pour partager ses points de vue et avertir que l’élection du candidat républicain Donald Trump n’entraînerait que « quatre années supplémentaires de conneries ».

« Je ne fais pas vraiment de promotion. Je n’hésite pas à partager mes opinions, mais je déteste la politique et je ne fais pas confiance à la plupart des politiciens », a-t-il écrit dans une longue déclaration.

Arnold Schwarzenegger, vu ici en 2023, a soutenu la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris lors des prochaines élections.

La star de « Terminator », qui a été gouverneur de Californie de 2003 à 2011, a partagé son point de vue sur X mercredi.

« Je comprends aussi que les gens veulent avoir de mes nouvelles parce que je ne suis pas seulement une célébrité, je suis un ancien gouverneur républicain », a poursuivi Schwarzenegger, 77 ans.

« Laissez-moi être honnête avec vous : je n’aime aucun des deux partis en ce moment », a-t-il admis. « Mes Républicains ont oublié la beauté du libre marché, ont creusé les déficits et rejeté les résultats des élections.

« Les démocrates ne sont pas plus doués pour gérer les déficits, et je crains que leurs politiques locales ne nuisent à nos villes en augmentant la criminalité. »

« Je ne fais pas vraiment de promotion. Je n'hésite pas à partager mes opinions, mais je déteste la politique et je ne fais pas confiance à la plupart des politiciens », a-t-il écrit.

Schwarzenegger a expliqué qu'il «n'aime aucun des deux partis pour le moment», mais qu'il avait choisi de voter démocrate lors des prochaines élections bien qu'il soit républicain.

La star de « Terminator » a expliqué qu’il « déteste la politique plus que jamais » et souhaite pouvoir « se déconnecter » du bruit, mais a assuré à ses collègues électeurs qu’il ne le ferait pas.

« Je serai toujours Américain avant d’être Républicain. C’est pourquoi, cette semaine, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz », a-t-il écrit.

« Depuis des décennies, nous parlons de la dette nationale », a poursuivi Schwarzenegger. « Depuis des décennies, nous parlons d’une réforme globale de l’immigration qui sécurise la frontière tout en réparant notre système d’immigration défaillant. Et Washington ne fait rien.

« Les problèmes ne cessent de se multiplier, et nous sommes tous de plus en plus en colère, parce que les seules personnes qui profitent des problèmes, ce n’est pas vous, le peuple. »

« Je vote pour Kamala Harris et Tim Walz », a-t-il poursuivi.

L'acteur a également lancé une attaque subtile contre le candidat républicain Donald Trump, bien qu'il n'ait pas nommé l'homme politique.

« Les seules personnes qui profitent de ces conneries sont les politiciens qui préfèrent avoir des arguments pour remporter les élections dans la fonction publique qui amélioreront la vie des Américains. »

La star de « Predator » a fouillé subtilement Trump, bien qu’il n’ait pas nommé le 45e président.

Schwarzenegger a déclaré que l’ancien « Apprentice » ne respecterait pas les votes des Américains « à moins que ce ne soit pour lui » et a noté que Trump a regardé ses partisans prendre d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2022.

L’acteur de « Last Action Hero » a qualifié Trump, 78 ans, de « candidat qui n’a montré aucune capacité à travailler pour faire adopter une politique autre qu’une réduction d’impôts qui a aidé ses donateurs et d’autres riches » et « un candidat qui pense que les Américains qui ne sont pas d’accord ». avec lui se trouvent les plus grands ennemis que la Chine, la Russie ou la Corée du Nord.

Schwarzenegger, vu ici en 2016, a qualifié Trump de « candidat qui n'a montré aucune capacité à travailler pour faire adopter une politique autre qu'une réduction d'impôts qui a aidé ses donateurs et d'autres riches ».

« Ce ne seront que quatre années supplémentaires de taureaux, sans résultats qui nous rendront de plus en plus en colère, plus divisés et plus haineux », a-t-il poursuivi.

« Ce ne seront que quatre années supplémentaires de taureaux, sans résultats qui nous rendront de plus en plus en colère, plus divisés et plus haineux », a-t-il poursuivi.

Schwarzenegger a ajouté que l’Amérique doit « fermer la porte » à la division, mais si Trump est élu, le magnat de l’immobilier continuera à « insulter » les gens et à être « encore plus anti-américain qu’il ne l’a déjà été ».

« C’est une raison suffisante pour moi de partager mon vote avec vous tous. Je veux avancer en tant que pays, et même si j’ai de nombreux désaccords avec leur programme, je pense que la seule façon d’y parvenir est avec Harris et Walz », a-t-il écrit.

La star de « Predator » a exhorté les Américains à voter lors des élections de la semaine prochaine.

Schwarzenegger, vu ici en 2013, n'a pas non plus voté républicain aux élections de 2016.

Schwarzenegger a conclu sa déclaration en exhortant les Américains à voter lors des élections de mardi prochain.

La star d’origine autrichienne n’a pas non plus voté républicain lors de l’élection présidentielle de 2016, qui a vu le président Biden triompher de Trump.

Schwarzenegger a rejoint Taylor Swift, George Clooney, Beyoncé, Jamie Lee Curtis et plusieurs autres célébrités de premier plan pour soutenir Harris.