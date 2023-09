Arnold Schwarzenegger se souvient d’une expérience de mort imminente après une opération cardiaque bâclée : « Au milieu d’un désastre »

Arnold Schwarzenegger donne un nouvel aperçu de son opération cardiaque désastreuse et presque mortelle en 2018, détaillant son difficile rétablissement et rappelant le moment où les médecins lui ont dit qu’elles avaient eu un impact considérable sur sa vie.

« Je veux dire, je me suis réveillé tout d’un coup et les médecins [were] assis devant moi en disant : « Je suis vraiment désolé, mais contrairement à ce que nous avions prévu, qui était une chirurgie non invasive – simplement traverser le cœur et remplacer la valvule – nous avons fait une erreur et avons percé la paroi cardiaque, et donc nous avons dû en quelque sorte avoir une hémorragie interne et ouvrir [you] très vite… pour vous sauver la vie », se souvient-il.

« J’ai dit : ‘Eh bien, super. C’est vraiment une excellente nouvelle.’ Je veux dire, Jésus. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. C’est un désastre. J’étais au milieu d’un désastre », a-t-il déclaré dans une vidéo partagée sur YouTube pour Arnold’s Pump Club.

À l’époque, un représentant de l’ancien gouverneur de Californie avait déclaré que Schwarzenegger avait déjà subi une opération programmée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles pour « remplacer une valvule pulmonaire qui avait été initialement remplacée en raison d’une malformation cardiaque congénitale en 1997 », mais « Au cours de cette procédure, une équipe de chirurgie à cœur ouvert a été préparée… au cas où la procédure par cathéter ne pourrait pas être réalisée. »

Schwarzenegger a déclaré dans sa nouvelle vidéo qu’au moment de l’opération, il n’était qu’à quelques semaines du tournage du sixième volet de « The Terminator ».

« Alors maintenant, on se demande : « Comment puis-je m’en sortir ? » », se souvient l’acteur à propos de son état d’esprit. « Vous devez donc changer de vitesse. Vous vous ressaisissez, changez de vitesse et dites d’accord : ‘Ce que je dois faire maintenant, c’est que je dois sortir de cet hôpital, premièrement.' »

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Schwarzenegger a déclaré que sa première tâche après l’opération consistait simplement à marcher. « J’ai appelé mes copains et je leur ai dit : ‘Vous devez me motiver. Vous devez compter le nombre de pas que je fais.’ Et donc c’est ce qu’ils faisaient tous les jours, tout le monde venait à l’hôpital. Ils disaient : ‘D’accord, Arnold. Levez-vous maintenant. Allons parcourir le couloir.' »

La star d’origine autrichienne se souvient avoir reçu des encouragements de la part de ses amis, même s’il s’agissait simplement d’un renforcement positif.

« Je savais que je n’allais pas bien, j’avais l’air d’un idiot, vous savez, je vacillais dans le couloir. Mais vous savez, l’essentiel, c’est que j’y allais parce que le médecin a dit: ‘Vous devez exercer vos poumons parce que si vous obtenez pneumonie, vous pouvez mourir.' »

« Je voulais donc vraiment faire de l’exercice, sortir de l’hôpital le plus vite possible, puis reprendre l’entraînement. Parce que… trois mois plus tard, j’ai commencé avec « Terminator 6 ». Je devais donc être en forme. Je devais être capable de bouger et de courir, de soulever des objets, de faire les scènes de combat », a-t-il expliqué.

« Nous l’avons fait parce que j’avais une attitude positive. Je savais exactement comment j’allais y arriver, j’avais le système de soutien. Parce que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. J’avais tout un système de soutien et c’était fantastique. , la façon dont tous les gars m’ont motivé et m’ont fait avancer », se souvient-il.

Le chemin vers la guérison de Schwarzenegger ne s’arrêtera pas en 2018. En 2020, l’acteur de « FUBAR » a subi une autre opération cardiaque.

« Grâce à l’équipe de la Cleveland Clinic, j’ai une nouvelle valve aortique en plus de ma nouvelle valve pulmonaire issue de ma dernière opération », a-t-il écrit à côté d’une photo à l’hôpital et de photos de la ville. « Je me sens fantastique et j’ai déjà parcouru les rues de Cleveland en admirant vos incroyables statues. Merci à tous les médecins et infirmières de mon équipe ! »