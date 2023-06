Arnold Schwarzenegger se souvient du moment écrasant qu’il a raconté à Maria Shriver à propos de sa liaison avec la gouvernante

Arnold Schwarzenegger a révélé que l’ex-femme Maria Shriver avait été « écrasée » lorsqu’elle a découvert la liaison de l’acteur en 1996 avec la femme de ménage du couple dans les nouvelles docuseries Netflix « Arnold ».

La liaison de Schwarzenegger avec Mildred Baena a fait de l’acteur devenu homme politique un père, mais Shriver ne l’a découvert qu’en 2011 lors d’une séance de conseil en couple.

« Maria et moi sommes allés consulter une fois par semaine », se souvient Schwarzenegger dans les docu-séries, sorties le 7 juin, via le magazine People.

« Au cours d’une des séances, le conseiller a dit : ‘Je pense qu’aujourd’hui, Maria veut être très précise à propos de quelque chose. Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph.’ Et j’étais comme – j’ai pensé que mon cœur s’était arrêté, puis j’ai dit la vérité. »

« Elle a été anéantie à cause de ça. J’ai eu une liaison en 1996. Au début, je ne savais vraiment pas », a admis l’acteur. « J’ai juste commencé à sentir que plus il vieillissait, plus c’était devenu clair pour moi et ensuite c’était juste une question de savoir comment tu fais pour garder ça secret ? Comment tu fais pour garder ça secret ? »

Parler de son « f— up » souvent « rouvre les blessures ».

« Je pense que j’ai causé assez de douleur à ma famille à cause de ma merde. Tout le monde a dû souffrir. Maria a dû souffrir. Les enfants ont dû souffrir. Joseph. Sa mère. Tout le monde », a-t-il déclaré sur Netflix. doc.

Après la révélation, le journaliste a rapidement demandé le divorce. Cependant, le règlement de la propriété de Shriver et Schwarzenegger a empêché le divorce d’être finalisé jusqu’en 2021.

L’ancien couple, qui a été marié pendant 25 ans avant de se séparer, partage quatre enfants : Katherine, Christina, Patrick et Christopher.

« Je vais devoir vivre avec ça le reste de ma vie », a déclaré Schwarzenegger dans les docuseries. « Les gens se souviendront de mes succès et ils se souviendront aussi de mes échecs. C’est un échec majeur. J’ai eu des échecs dans le passé dans ma carrière, mais c’est un tout autre jeu de balle, la dimension de l’échec. »

La docu-série Netflix « Arnold » suit la carrière d’acteur de Schwarzenegger et sa transition vers la politique. Il explore également la vie personnelle et les scandales de l’acteur.

