Arnold Schwarzenegger se rend à Auschwitz pour “mettre fin” à la haine

L’icône du cinéma Arnold Schwarzenegger a visité mercredi le site du camp de la mort nazi d’Auschwitz, rencontrant un survivant de l’Holocauste et le fils de survivants de l’Holocauste et disant qu’il était temps de “mettre fin” à la haine.

L’acteur de “Terminator” et ancien gouverneur de Californie a vu les casernes, les tours de guet et les restes de chambres à gaz qui perdurent comme preuve de l’extermination allemande des Juifs et d’autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a également rencontré une femme qui, à l’âge de 3 ans, a été soumise à des expériences par le célèbre médecin nazi Josef Mengele.

“C’est une histoire qui doit rester vivante, c’est une histoire que nous devons raconter encore et encore”, a-t-il déclaré après sa visite sur le site du camp de la mort, s’exprimant dans une ancienne synagogue qui abrite désormais le Fondation du centre juif d’Auschwitz.

Il s’est tenu aux côtés de Simon Bergson, né après la guerre de survivants d’Auschwitz, et a mentionné sa propre histoire familiale.

“J’étais le fils d’un homme qui a combattu pendant la guerre nazie et qui était soldat”, a déclaré Schwarzenegger, âgé de 75 ans.

Il a dit que lui et Bergson, qui ont un âge proche, étaient unis dans leur travail.

“Luttons ensemble contre les préjugés et mettons-y fin une fois pour toutes”, a déclaré Schwarzenegger.

Bergson a ajouté: “Arnold et moi sommes la preuve vivante qu’en une génération, la haine peut être entièrement déplacée. Gouverneur, merci de vous joindre à nous ici aujourd’hui.”

Sa visite sur le site du sud de la Pologne, qui était sous occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, était sa première et s’inscrivait dans le cadre de son travail avec la Fondation du Centre juif d’Auschwitz, dont la mission est de combattre la haine par l’éducation.

Il a reçu le premier prix “Fighting Hatred” de la fondation en juin pour sa position anti-haine sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il ne pouvait pas y assister en personne à ce moment-là parce qu’il tournait une nouvelle série d’action au Canada et qu’il se trouvait dans une “bulle COVID”.

Après sa visite à Auschwitz, il a juré que ce ne serait pas la dernière.

“Je reviendrai,” dit-il.

Schwarzenegger, qui est originaire d’Autriche, a parlé ouvertement dans le passé de son père, Gustav Schwarzenegger, étant un soldat nazi pendant la guerre.

Il a déclaré aux Russes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mars qu’on leur mentait sur la guerre en Ukraine et a accusé le président Vladimir Poutine de sacrifier des soldats russes à ses propres ambitions.

Dans cette vidéo, il a évoqué des souvenirs douloureux sur la façon dont son propre père a été menti pendant qu’il se battait, et comment il est retourné en Autriche un homme brisé, physiquement et émotionnellement, après avoir été blessé à Leningrad.

Les historiens estiment qu’environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz pendant la guerre. Environ 1 million d’entre eux étaient juifs. Quelque 75 000 Polonais y ont été tués, ainsi que des Roms, des prisonniers de guerre russes et autres.