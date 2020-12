L’école est terminée, mais Arnold Schwarzenegger est de retour.

La star du « Flic de la maternelle » a marqué le 30e anniversaire de la comédie classique de 1990 en surprenant ses pas si petites co-stars – six membres de la classe de maternelle primaire d’Astoria – lors d’une réunion de Zoom lundi.

«Bonjour», a déclaré Schwarzenegger, 73 ans, après que Zoom ait écrasé ses membres de la distribution ravis. «C’est la chose la plus drôle de vous voir tous les gars… Je ne vous ai pas vus depuis toutes ces années. C’est sauvage.

Schwarzenegger a joué le flic infiltré John Kimble se faisant passer pour un enseignant pour attraper un trafiquant de drogue Cullen Crisp (Richard Tyson) dans « Kindergarten Cop », qui a été créée le 21 décembre 1990.

Christian Cousins, Miko Hughes, Brian Wagner, Adam Wylie et les jumeaux Krystle et Tiffany Mataras, qui ont tous joué des enfants exubérants dans la classe de Kimble, ont pris part à l’événement de réunion Zoom avec Yahoo Entertainment.

Arnold Schwarzenegger révèle qu’il a subi une chirurgie cardiaque, dit qu’il se sent « fantastique »

« C’est la surprise la plus cool. Je ne m’attendais jamais à cela », a déclaré Hughes, qui jouait Joseph, l’enfant qui a livré la ligne emblématique du film sur les différences dans l’anatomie humaine. « C’est tellement génial de te voir. »

Cousins ​​- qui a joué Dominic, le fils du roi de la drogue Kimble a été chargé de sauver – a remercié Schwarzenegger: « Après 30 ans, je tiens à vous remercier encore pour m’avoir sauvé la vie de Richard Tyson dans le vestiaire … C’était un plaisir de jouer à Dominic avec vous. »

Mais Schwarzenegger a déclaré que les jeunes écoliers étaient la vraie star de l’émission.

« Sans aucun doute, c’est la performance de vous les enfants qui a vraiment fait ce film », a déclaré Schwarzenegger. « C’est ce qui l’a rendu attachant, c’est ce qui a fait le succès, et les gens voulaient le regarder encore et encore. »

Arnold Schwarzenegger: Quiconque fait des masques COVID-19 un « problème politique est un crétin absolu »

Après avoir rattrapé tout le monde, Schwarzenegger a révélé que ses jeunes co-stars l’avaient préparé à la paternité. Schwarzenegger a accueilli sa fille Katherine le 13 décembre 1989 avec Maria Shriver près d’un an avant la première du film.

«C’était un échauffement pour mes enfants», a déclaré Schwarzenegger, qui a maintenant cinq enfants. « En traînant avec vous les gars entre les pauses et en vous parlant les gars et tout ça, ce film m’a vraiment aidé à devenir moi-même un meilleur parent avec mes enfants. Il m’a vraiment aidé à élever mes enfants. »

Schwarzenegger a promis d’organiser une réunion en personne une fois que ce serait sûr.

« Je pense que nous devrions nous réunir lorsque ce coronavirus sera terminé et que nous devrions nous réunir », a-t-il déclaré. « Nous l’aurons chez moi, nous nous réunirons et organiserons une fête et nous ferons les potins! »

«Kennedy, Schwarzenegger et Pratt»: Arnold jaillit des gènes impressionnants de son petit-enfant à venir