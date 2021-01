Arnold Schwarzenegger est sorti en balançant son épée «Conan le barbare» contre le président Donald Trump et la «déformation» des politiciens républicains dans un long message vidéo Dimanche matin.

La star de cinéma d’origine autrichienne et ancien gouverneur de Californie, lui-même républicain, a comparé l’émeute au Capitole des États-Unis par les partisans de Trump irrités par les résultats des élections à la Kristallnacht, « la nuit du verre brisé » en 1938 lorsque les nazis ont détruit des entreprises et des maisons juives. et les synagogues au début de l’Holocauste.

« La foule n’a pas seulement brisé les fenêtres du Capitole, elle a brisé les idées que nous tenions pour acquises », a déclaré Schwarzenegger à la barbe débraillée dans la vidéo de près de huit minutes, tournée dans son bureau devant les drapeaux des États américains et californiens, avec la musique gonfle dramatiquement derrière ses paroles.

« Le président Trump a cherché à renverser les résultats d’une élection, et d’une élection juste. Il a cherché un coup d’État en trompant les gens avec des mensonges … Je sais où de tels mensonges mènent », a-t-il déclaré dans une référence au passé de son propre père comme un membre du parti nazi.

Il a poursuivi en décrivant Trump comme « un leader raté. Il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps. La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet. »

Il a également critiqué les républicains élus qui étaient «complices de ceux qui portaient le drapeau de l’insurrection pharisaïque dans le Capitole», ajoutant: «Nous avons besoin de fonctionnaires qui servent quelque chose de plus grand que leur propre pouvoir ou leur propre parti».

Le discours s’est terminé en beauté, lorsque la star a brandi une épée sur son bureau, qu’il appelait l’épée de Conan, comme une métaphore de la démocratie.

« Plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte. Plus vous la martelez avec un marteau puis la chauffez au feu, puis la jetez dans l’eau froide, puis la martelez à nouveau … plus vous faites cela plus il devient fort.

« Notre démocratie est comme l’acier de cette épée. Plus elle est tempérée, plus elle devient forte. Notre démocratie a été tempérée par les guerres, les injustices et les insurrections. … Nous en sortirons plus forts parce que nous comprenons maintenant ce qui peut être perdu. . «

Il a conclu en promettant son soutien au président élu Joe Biden: « Si vous réussissez, notre nation réussit. Nous vous soutenons de tout notre cœur alors que vous cherchez à nous rassembler. »

