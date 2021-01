Arnold Schwarzenegger a publié une déclaration émouvante sur les émeutes de cette semaine au Capitole américain.

L’acteur de 73 ans s’est rendu sur son compte Twitter pour publier une longue vidéo dans laquelle il appelait à l’unité avant le tour du président élu Biden.

Le retraité s’est assis dans une grande chaise devant un drapeau américain pour s’adresser à ses fans après les scènes horribles alors qu’une foule violente et brutale a pris d’assaut le bâtiment du Capitole lors d’une émeute meurtrière mercredi.

Cinq personnes sont mortes lors d’une tentative d’insurrection lorsque les partisans de Donald Trump ont tenté de renverser le résultat des élections qu’il a perdues.

S’adressant aux fans, Arnie a déclaré: «En tant qu’immigrant dans ce pays, je voudrais dire quelques mots à mes compatriotes américains et à nos amis du monde entier à propos des événements de ces derniers jours.









«J’ai grandi en Autriche, a-t-il commencé. «Je connais très bien Kristallnacht, ou la nuit du verre brisé.

«C’était une nuit de déchaînement contre les Juifs menée en 1938 par l’équivalent nazi des Proud Boys.

«Mercredi était le jour du verre brisé ici aux États-Unis.

«Le verre brisé était dans les fenêtres du Capitole des États-Unis.

«Mais la foule n’a pas seulement brisé les fenêtres du Capitole, elle a brisé les idées que nous tenions pour acquises.









«Ils n’ont pas simplement enfoncé les portes du bâtiment qui abritait la démocratie américaine; ils ont bafoué les principes mêmes sur lesquels notre pays a été fondé.

Après avoir renoncé aux émeutes, la star de The Terminator a continué à parler de sa propre éducation en Autriche dans les années qui ont immédiatement suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«J’ai grandi dans les ruines d’un pays qui a subi la perte de sa démocratie.

«Je suis né en 1947, deux ans après la Seconde Guerre mondiale. En grandissant, j’étais entouré d’hommes brisés buvant la culpabilité de leur participation au régime le plus pervers de l’histoire.

«Tous n’étaient pas des antisémites enragés ou des nazis, beaucoup ont simplement suivi, étape par étape, sur la route.







«C’étaient les gens d’à côté.»

Il a expliqué comment son père et ses voisins ont été troublés par ce qu’ils ont vu et fait pendant la guerre et comment les mêmes pouvoirs qui les ont vus fermer les yeux sur l’holocauste étaient au pouvoir aux États-Unis aujourd’hui.

Il a poursuivi: «Tout cela était marqué par des mensonges, des mensonges, des mensonges et de l’intolérance. Étant originaire d’Europe, j’ai vu de mes propres yeux comment les choses peuvent devenir incontrôlables.







«Je sais qu’il y a une crainte dans ce pays et partout dans le monde que quelque chose comme ça puisse arriver ici.

«Maintenant, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je crois que nous devons être conscients des conséquences désastreuses de l’égoïsme et du cynisme.

«Le président Trump a cherché à renverser les résultats d’une élection et d’une élection juste.

«Il a cherché un coup d’État en trompant les gens avec des mensonges. Mon père et nos voisins ont également été induits en erreur par des mensonges, et je sais où ces mensonges mènent.







«Le président Trump est un leader raté. Il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps.

« La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet », a-t-il déclaré à propos du président en disgrâce.

«Mais que devons-nous faire de ces élus qui ont permis ses mensonges et sa trahison?







«Je leur rappellerai ce que Teddy Roosevelt a dit:« Le patriotisme signifie être aux côtés du pays. Cela ne veut pas dire se tenir aux côtés du président.

«Un certain nombre de membres de mon propre parti, à cause de leur propre insouciance, ne verront jamais leurs noms dans un tel livre, je vous le garantis.

«Ils sont complices de cela qui ont porté le drapeau de l’insurrection pharisaïque dans le Capitole. Mais cela n’a pas fonctionné. Notre démocratie a tenu bon. »

Il a ensuite promis son soutien au président élu Biden et a appelé à l’unité alors que l’Amérique entre dans son prochain chapitre.

La violence de mercredi, considérée avec choc dans le monde entier, a laissé un policier et quatre autres morts dans son sillage, alors que des émeutiers ont violé le Capitole et forcé les législateurs à se cacher pour leur propre sécurité.







Un Trump maîtrisé a dénoncé la violence dans une vidéo dans laquelle il s’est également engagé à assurer une transition en douceur du pouvoir.

À quelques jours de sa présidence, Trump fait également face à une nouvelle volonté des démocrates de le démettre de ses fonctions après avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain.

Les membres démocrates de la Chambre des représentants présenteront lundi des articles officiels de destitution.

Twitter a également coupé définitivement le compte personnel de Trump et l’accès à ses près de 90 millions d’abonnés vendredi.

Le géant des médias sociaux a évoqué le risque d’une nouvelle incitation à la violence, ce qui aurait fait de Trump un «balistique».