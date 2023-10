Arnold Schwarzenegger souhaite que les jeunes soient à l’aise face à l’échec et à la lutte – des caractéristiques qui, selon lui, sont nécessaires au développement de la résilience mentale.

Dans une interview mercredi pour SiriusXM’s Le spectacle Howard Stern, la star d’action de 76 ans s’inquiète du fait que la société moderne élève « une génération de mauviettes et de personnes faibles » trop soucieuses de blesser les sentiments.

« C’est bien d’être prévenant, je suis totalement d’accord avec ça », s’est défendu Schwarzenegger. « Mais ne dorlotons pas trop les enfants, ni les gens. »

Schwarzenegger a déclaré que les adultes devraient apprendre aux enfants à être « durs » et à « traverser ces moments douloureux ».

Il a soutenu que ceux qui font eux-mêmes leur bébé ne pourront jamais atteindre leur plein potentiel.

Schwarzenegger a comparé l’esprit humain à un biceps : tout comme le muscle, l’esprit a besoin de résistance et de douleur pour grandir, a-t-il déclaré.

L’ancien gouverneur de Californie a soutenu que l’on ne peut devenir une personne forte que si l’on échoue, si l’on se relève et continue à travailler dur.

« Plus vous luttez, plus vous irez loin et plus vous deviendrez fort », a-t-il déclaré. « Il faut être capable de lutter, et si vous n’y parvenez pas, travaillez là-dessus. »

Le Terminateur L’acteur a poursuivi : « Plus vous vivez des choses que vous n’aimez vraiment pas, plus vous pouvez grandir, plus vous devenez dur et plus vous pouvez gérer. C’est aussi simple que cela.

Schwarzenegger a déclaré à Stern que les États-Unis n’avaient pas été construits par des gens « qui y ont dormi ».

«C’étaient des femmes et des hommes courageux qui sortaient à 5 heures du matin, se levaient, se débattaient, se battaient et travaillaient d’arrache-pied. C’est ce qui a fait la grandeur de ce pays.

Schwarzenegger est apparu sur Le spectacle Howard Stern pour promouvoir son nouveau livre, Soyez utile : sept outils pour la vie.

Le livre de style d’auto-assistance enseigne aux lecteurs les « sept outils » de Schwarzenegger pour trouver un but à sa vie : une vision claire, une grande réflexion, un travail acharné, une communication directe, une résolution de problèmes résiliente, une curiosité ouverte d’esprit et un engagement à redonner.