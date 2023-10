Arnold Schwarzenegger prévient que l’avenir de l’Amérique pourrait être une « génération de mauviettes »

Arnold Schwarzenegger pense que les futures générations américaines pourraient être trop protégées.

L’ancien gouverneur de Californie s’est exprimé franchement, avertissant que si les jeunes sont trop choyés, cette nation pourrait « créer une génération de mauviettes et de personnes faibles ».

« Vous ne pouvez renforcer votre caractère et devenir une personne vraiment forte à l’intérieur que si vous avez de la résistance, si vous échouez, si vous vous relevez et si vous travaillez dur », a déclaré Schwarzenegger, 76 ans, dans « The Howard Stern Show ».

L’auteur de « Be Useful » a souligné que plus une personne « lutte » dans la vie, plus elle réussira. Cependant, Schwarzenegger a suggéré que la société est trop sensible aux jeunes et veille à ce qu’ils se sentent à l’abri de leurs insécurités.

« Quiconque essaie de se dorloter et de se faire plaisir… c’est fini. Vous n’y arriverez jamais », a-t-il déclaré à Stern.

Schwarzenegger a continué en disant qu’une fois que la jeune génération aura appris à « accepter la douleur, la misère et l’inconfort », elle sera capable de grandir davantage et d’être « plus dure » dans la vie.

Il a ensuite comparé les différentes générations et les réalisations des Américains de la première génération. « Est-ce que ce sont des gens qui dormaient à l’intérieur ? Est-ce que ce sont des gens qui se dégonflaient ? Ce : ‘Oh, je veux me sentir bien. Oh, je veux être à l’aise.’ Non. »

« C’est là que des femmes et des hommes courageux qui sont sortis à cinq heures du matin se sont levés et se sont battus… ils se sont battus… ils ont travaillé d’arrache-pied », a-t-il poursuivi. « C’est ce qui a fait la grandeur de ce pays. Et maintenant, continuons dans cette voie. »

Bien que la star de « FUBAR » ait ajouté qu’il est « agréable » d’être prévenant, il a conseillé de ne pas « surbébér les enfants ».

« Allons apprendre aux enfants à être durs… sortir et faire du sport… lutter… et traverser ce genre de moments douloureux parfois. »

L’un des fils de Schwarzenegger, Joseph Baena, suit les traces de son père, comme le démontre sa forme physique.

Baena a récemment célébré son 26e anniversaire en participant au triathlon de Malibu, et il ressemblait à son père à l’époque de la musculation.

En 1997, Schwarzenegger a engendré Baena avec Mildred Baena, gouvernante de longue date de la famille.

Schwarzenegger a épousé la journaliste de télévision Maria Shriver en avril 1986 et ils ont eu quatre enfants ensemble : Katherine, Christina, Patrick et Christopher.

Schwarzenegger a récemment parlé de son ex-femme, Shriver, et de l’état de leur relation.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et Shriver étaient entrés dans un nouveau chapitre de leur relation depuis qu’ils sont devenus grands-parents des deux enfants de leur fille Katherine, Schwarzenegger a répondu qu’il « n’avait jamais quitté » le premier.

« Ce n’est pas comme si nous avions eu une querelle. Nous ne nous sommes pas battus. C’est juste ma merde, n’est-ce pas ? » il a expliqué pourquoi leur mariage a pris fin, dans une interview faisant la promotion de son livre avec le magazine People.