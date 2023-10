Arnold Schwarzenegger parle de ses petits-enfants dans « The View » – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Arnold Schwarzenegger est un grand-père plutôt décontracté. La star d’action, 76 ans, a révélé que même s’il était un parent strict envers ses enfants, il était beaucoup plus détendu avec ses petits-enfants dans une nouvelle interview sur La vue le lundi 9 octobre. Arnold a révélé qu’il s’amusait beaucoup avec ses petites-filles, Lyla, 3, et Éloïse, 1.

L’ancien gouverneur de Californie a deux petits-enfants de sa fille Catherine, 33 ans, marié à Chris Pratt, 44. Voir co-animateur Hébergement ensoleillé a parlé de la façon dont Arnold s’est identifié comme un père strict envers ses enfants lorsqu’ils grandissaient, et a demandé s’il prévoyait d’être de même avec ses petits-enfants. « L’essentiel est le suivant : maintenant, je n’ai plus besoin d’être aussi strict, n’est-ce pas ? » il a dit. « Maintenant, les petits-enfants peuvent venir. Je joue avec eux.

Arnold a poursuivi en disant que lorsque ses petites-filles viennent chez elle, elles adorent jouer avec son large éventail d’animaux de compagnie et il « laisse[s] ils ont des cookies. Il laisse les choses difficiles à Katherine et Chris. « Les trucs de discipline, c’est ma fille qui doit le faire et mon gendre doit le faire. Laissons Chris Pratt et Katherine avoir le mal de tête de les discipliner et de faire tout ce qu’ils faisaient avant », a-t-il plaisanté.

Le terminateur La star a montré à quel point il était strict avec une histoire. Il a raconté que sa fille, Katherine, laissait ses chaussures près de la cheminée et qu’il menaçait de les jeter. Un jour, il l’a fait, et même si Katherine était triste de voir ses chaussures brûlées, « elle n’a jamais quitté ses chaussures. là encore. Maintenant, il a dit qu’il n’était pas du tout comme ça avec leurs filles. « Maintenant, avec les petits-enfants, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent. Nous passons un bon moment », a-t-il déclaré.

Bien qu’il laisse les tâches disciplinaires à Chris et Katherine, il s’est finalement montré très élogieux sur leur comportement en tant que parents, criant même à son ex-femme : Maria Shriver. « Chris Pratt, c’est un père très strict. C’est un très bon père et un bon mari. Ma fille est fantastique. Elle utilise toutes les règles que ma femme utilisait. Maria a toujours été une mère fantastique et l’est toujours », a-t-il déclaré.