Arnold Schwarzenegger parle de Maria Shriver et de sa liaison avec la gouvernante – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Arnold Schwarzenegger parle même des moments les plus difficiles de sa vie dans sa nouvelle série de docu Netflix, Arnold. Cela inclut la période difficile en 2011 lorsqu’il a dit à sa famille qu’il avait eu une liaison avec la gouvernante Mildred Baena et était le père de son fils, Joseph Baenané en 1997. Dans le documentaire, Arnold a expliqué pourquoi il est finalement devenu franc Maria Shriver sur la situation et partagé comment elle a réagi.

« Maria et moi sommes allés consulter une fois par semaine », se souvient-il, par PERSONNES. « Et lors d’une des séances, le conseiller a dit: » Je pense que Maria veut être très précise sur quelque chose. Elle veut savoir si tu es le père de Joseph. Et j’ai cru que mon cœur s’était arrêté et puis j’ai dit la vérité. « Oui, Maria, Joseph est mon fils. Elle a été écrasée à cause de cela.

Maria et Arnold se sont mariés en 1986, ont eu quatre enfants ensemble et ont annoncé leur séparation en mai 2011. Quelques jours après l’annonce de leur séparation, Arnold a publiquement confirmé qu’il était le père de Joseph. Dans la déclaration qu’il a publiée à l’époque, il a révélé qu’il avait annoncé la nouvelle à sa famille après avoir quitté le bureau du gouverneur en janvier 2011.

Dans le documentaire, Arnold a ajouté: « J’ai eu une liaison en 1996. Au début, je ne savais vraiment pas [he was my child]. J’ai juste commencé à ressentir, plus il vieillissait, plus c’était devenu clair pour moi. Ensuite, c’était vraiment juste une question de: ‘Comment faites-vous pour que cela reste silencieux? Comment gardez-vous cela secret ? »

En parler publiquement « a ouvert de vieilles blessures » pour l’acteur, qui semblait encore avoir des regrets sur tout. « Je vais devoir vivre avec ça le reste de ma vie », a-t-il admis. « Les gens se souviendront de mes succès et ils se souviendront aussi de mes échecs. C’est un échec majeur. »

Arnold a cependant une relation avec Joseph aujourd’hui et a clairement indiqué qu’il considérait son fils comme un « homme fantastique ». Il a ajouté : « C’était mal ce que j’ai fait, mais je ne veux pas donner à Joseph l’impression qu’il n’est pas le bienvenu dans ce monde parce qu’il est très bien accueilli dans ce monde. Je l’aime et il s’est avéré être un jeune homme extraordinaire.

Bien qu’Arnold et Maria soient séparés depuis 12 ans, ils entretiennent aujourd’hui une « très bonne relation », a-t-il confirmé. « Tout type de journée spéciale, nous sommes tous ensemble comme une famille », a déclaré Arnold. « Mais ce n’est plus ce que c’était quand nous étions tous réunis sous un même toit en tant que famille. Ce n’est plus le cas. »

