Arnold Schwarzenegger ne regarde pas en arrière.

La star d’action de 75 ans a déclaré qu’il ne manquait pas d’être marié, bien que son divorce avec Maria Shriver ait été « difficile ».

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Schwarzenegger a déclaré que leur divorce « était très, très difficile au début. Finalement, vous passez à autre chose. J’ai une merveilleuse petite amie, [physical therapist] Heather Milligan, qui a beaucoup de succès. Je suis vraiment fier d’elle et je l’aime. »

Il a ajouté : « En même temps, j’aime ma femme. Elle et moi sommes de très bons amis et très proches, et nous sommes très fiers de la façon dont nous avons élevé nos enfants. »

Malgré le « drame », la star de « Terminator » a déclaré que lui et Shriver avaient passé toutes les vacances et tous les anniversaires ensemble en famille.

L’ancien couple partage quatre enfants ensemble: Katherine, 33 ans, Christina, 31 ans, Patrick, 29 ans et Christopher, 25 ans. Schwarzenegger partage également Jospeh Baena, 25 ans, avec l’ancienne femme de ménage Mildred Patricia Baena.

« S’il y a des Oscars pour savoir comment gérer le divorce, Maria et moi devrions l’obtenir pour avoir le moins d’impact sur les enfants », a-t-il plaisanté. « La douceur et la gentillesse que vous voyez en eux, ça vient de ma femme. La discipline et l’éthique de travail viennent de moi. »

Schwarzenegger joue un agent de la CIA, dont le mariage a en partie échoué parce qu’il a trompé sa femme, dans sa nouvelle émission Netflix FUBAR. En comparant cela à sa vraie vie, il a plaisanté en disant que « c’était comme si c’était un documentaire ».

« La différence est que, dans la série, il ne considère pas cela comme de la triche parce que [seducing CIA assets] faisait partie de sa profession », a expliqué Schwarzenegger. « Sa femme a déménagé parce qu’il n’était jamais à la maison, et maintenant il a ce dilemme avec sa fille parce qu’elle a le même travail et ça va aussi gâcher sa relation. »

En ce qui concerne son propre mariage, l’acteur de « True Lies » a admis « c’était ma merde. C’était mon échec. De plus, dans la série, il est profondément amoureux de sa femme. »

Shriver a demandé le divorce en 2011 après que Schwarzenegger a admis avoir eu un enfant avec leur femme de ménage. Le divorce a été finalisé en 2021.

Au cours de l’interview, Schwarzenegger a également déclaré qu’il aimerait travailler avec le co-créateur de « Yellowstone » Taylor Sheridan.

« Je pense qu’il est très talentueux », a déclaré Schwarzenegger. « Et le casting [« Yellowstone« ] est phénoménal. »

Sylvester Stallone a travaillé avec Sheridan sur « Tulsa King », et Schwarzenegger a admis que les choses avaient changé avec sa façon de voir les choses.

« Aujourd’hui, je vois beaucoup plus les performances des autres que dans les années 80, quand je ne me voyais que moi-même. Je pensais : ‘Je dois gagner.’ C’était une compétition contre Sly, contre d’autres. « Je dois être le numéro un. »

Quand il s’agit d’agir, ne vous attendez pas à ce que Schwarzenegger ralentisse de sitôt.

« Je m’entraîne toujours tous les jours, je fais du vélo tous les jours et je fais des films – le show business est une autre partie de ma vie. J’ajoute dans ma vie, je ne soustrais jamais », a-t-il expliqué.

« J’aime tout ce que je fais. Il n’y a pas de retraite. Je suis toujours de ce côté-ci de l’herbe, donc je suis heureux. Mon plan est de vivre pour toujours – et jusqu’ici, tout va bien! »