Arnold Schwarzenegger met en garde contre les dangers de l’abus de stéroïdes : « Les gens meurent »

Arnold Schwarzenegger met en garde contre les dangers de l’abus de stéroïdes pendant la musculation.

La star de « Terminator » a déclaré à Men’s Health pour son article de couverture de juillet/août que « des gens meurent » d’avoir abusé de drogues améliorant la performance.

Lorsque l’homme de 75 ans était culturiste dans les années 1970, il a déclaré qu’il suivait légalement un régime de testostérone et de D-Bol sous la supervision d’un médecin.

« La musculation a toujours, toujours été considérée comme un sport sûr », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, ce n’est plus le cas. Maintenant, des gens meurent. Ils meurent à cause d’une overdose de drogue, et ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Il a ajouté que les gens « écoutent des charlatans. Si je veux aller chercher un avis médical auprès d’un médecin légitime, je vais à UCLA, ou je vais à la clinique de Cleveland ».

L’utilisation de stéroïdes pour la musculation a été interdite aux États-Unis en 1990, après l’adoption de la loi de 1990 sur le contrôle des stéroïdes.

« N’y allez pas », a exhorté Schwarzenegger. « Oui, nous sommes à une époque où nous recherchons toujours le moyen facile de gagner de l’argent, le moyen rapide de devenir riche, le moyen facile d’être un influenceur. Chaque fois que vous abusez du corps, vous allez regretter ça plus tard.

« Je veux que les jeunes sachent que j’ai vu des gens se faire greffer un rein et en souffrir énormément. »

Il a ajouté, se comparant à un grimpeur qui dit aux autres de ne pas prendre de risques : « Je reconnais le fait que, qui suis-je pour dire ça ? C’est le gars qui a grimpé sans corde. »

Schwarzenegger, qui joue dans la série Netflix FUBAR, à propos d’un agent de la CIA, a déclaré dans une interview au début du mois avec le Hollywood Reporter qu’il n’avait pas l’intention de ralentir.

« Je m’entraîne toujours tous les jours, je fais du vélo tous les jours et je fais des films – le show business est une autre partie de ma vie. J’ajoute dans ma vie, je ne soustrais jamais », a-t-il expliqué. « J’aime tout ce que je fais. Il n’y a pas de retraite. Je suis toujours de ce côté-ci de l’herbe, donc je suis heureux. Mon plan est de vivre pour toujours – et jusqu’ici, tout va bien! »