Arnold Schwarzenegger a de bonnes raisons de se sentir passionné par l’invasion de Capitol Hill par les extrémistes de Trump … pour lui, c’est personnel.

Son accusation selon laquelle le président américain «a cherché un coup d’État en trompant les gens par des mensonges» est venue du cœur parce que son propre père était un membre inscrit du parti nazi.

Dans un discours de sept minutes, la star de Terminator et ancien gouverneur de Californie a également comparé l’émeute de la semaine dernière à la tristement célèbre Kristallnacht de 1938, ou la nuit du verre brisé, où des foules se sont déchaînées contre les Juifs.

Arnie est né à Thal, en Autriche, deux ans après la Seconde Guerre mondiale et a acquis une vision effrayante des maux du fascisme en grandissant.

«J’étais entouré d’hommes brisés buvant la culpabilité de leur participation au régime le plus pervers de l’histoire», a-t-il déclaré.







(Image: @ Schwarzenegger / Twitter)



«Je n’ai jamais partagé ça aussi publiquement parce que c’est un souvenir douloureux. Mais mon père rentrait ivre à la maison une ou deux fois par semaine et criait, nous frappait et faisait peur à ma mère.

«Je ne l’ai pas tenu totalement responsable parce que notre voisin faisait la même chose à sa famille, tout comme le prochain voisin.

Ils souffraient physiquement des éclats d’obus et souffraient émotionnellement de ce qu’ils avaient vu ou fait. Tout a commencé par des mensonges et des mensonges et de l’intolérance.

Arnie n’a appris toute l’histoire qu’après la mort de Gustav d’une crise cardiaque en 1972 à l’âge de 65 ans. Gustav n’a jamais dit à son fils ce qu’il avait fait pendant la guerre, et Arnie en savait peu avant les années 1990 quand il a demandé à son ami le rabbin Marvin Hier, de la chasse aux nazis. Centre Simon Wiesenthal, pour enquêter.







(Image: Getty)



L’organisation juive des droits de l’homme a découvert que Gustav avait servi dans l’armée autrichienne de 1930 jusqu’à devenir policier en 1937.

L’Autriche a été annexée par l’Allemagne nazie en 1938, mais les archives ont montré que Gustav avait déjà demandé à rejoindre le parti nazi.

En novembre 1939, il s’enrôla et devint Hauptfeldwebel, ou Master Sergeant, de la Feldgendarmerie, la redoutée police militaire connue sous le nom de «chiens enchaînés».

Leur rôle était vaste – du travail normal de la police dans les zones occupées, à la chasse aux juifs, à la recherche et à l’exécution de partisans, et plus tard, à la traque des déserteurs présumés.









Gustav, 32 ans lorsque la guerre a commencé, était dans la Feldgendarmerie-Abteilung 521, qui faisait partie du Panzergruppe 4, qui aurait vu des actions en Pologne, en France, en Afrique du Nord, en Lituanie et en Russie, y compris les batailles de Moscou et de Stalingrad, maintenant Volgograd. Il a été blessé à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, en 1942 et a passé deux ans dans un hôpital polonais.

Il a finalement quitté le service avec une croix de fer de première et de deuxième classe pour bravoure et la médaille du front de l’Est, pour les efforts déployés pendant l’hiver russe de 1941/42.

À Thal, Gustav devint policier et épousa la veuve de guerre Aurelia, qui donnera plus tard naissance à Arnie et à son frère Meinhard.







(Image: Reuters)







(Image: Getty)



Mais l’ombre de la guerre n’a jamais quitté la maison familiale. Arnie, maintenant âgé de 73 ans, a écrit sur les coups de son père dans son autobiographie de 2012 Total Recall: My Unbelievably True Life Story.

«Il a fallu des années pour comprendre que derrière [it] était l’amertume et la peur », dit-il. «Nous grandissions parmi des hommes qui se sentaient perdants. Leur génération avait commencé la Seconde Guerre mondiale et avait perdu. Il a ajouté: «En 1942 [my father] à peine échappé d’être capturé à Leningrad, la bataille la plus sanglante de la guerre. Le bâtiment dans lequel il se trouvait a été détruit par les Russes. Son dos était cassé et il avait des éclats d’obus dans les deux jambes.

Mais ce sont les cicatrices mentales qui, selon Arnie, durent le plus longtemps. «Qui sait combien de temps il a fallu à ses blessures psychiques pour guérir, compte tenu de tout ce dont il avait été témoin? Je les ai entendus en parler lorsqu’ils étaient ivres », a-t-il dit. « Ils étaient en colère. Ils ont essayé de réprimer la rage et l’humiliation, mais la déception était dans leurs os. «Pensez-y: on vous promet que vous serez citoyen d’un grand nouvel empire. Chaque famille disposera des dernières commodités.







(Image: Getty)



«Au lieu de cela, vous rentrez chez vous dans une terre en ruine, il y a très peu d’argent, la nourriture est rare, tout doit être reconstruit. Comment as-tu pu faire face à ce traumatisme incroyable alors que personne n’était censé en parler?

Les opinions d’Arnie ont toujours été fermement opposées à celles de son père.

Grâce à la musculation, il a quitté l’Autriche pour l’Amérique via Londres à l’adolescence. Il a fait sa percée en tant qu’acteur dans les films de Conan et a passé des années à l’écart de Gustav, tout en soutenant des organisations juives.







(Image: Getty)



Les premières enquêtes ont montré que Gustav était un nazi, mais un sergent de rang intermédiaire, non lié à des crimes de guerre ni chargé de commettre des atrocités.

«Ce n’est pas un moment de fierté lorsque vous apprenez que votre père était membre du parti nazi», a déclaré le rabbin Hier. «Mais Arnold n’est pas son père, et Arnold doit être jugé pour qui il est.»

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303