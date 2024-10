Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart et Keanu Reeves avec le casting

Prime Video a dévoilé le casting vocal de Niveau secret, sa prochaine série d’anthologies d’animation pour adultes de l’équipe créative derrière Netflix Amour, mort et robotsqui présente des histoires originales se déroulant dans les mondes des jeux vidéo populaires.

Arnold Schwarzenegger (La franchise Terminator), Kévin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Gabriel Luna (Le dernier d’entre nous, Terminator : Dark Fate), Temuera Morrison (Le livre de Boba Fett, chef de guerre) et Ariana Greenblatt (Barbie) font partie des acteurs annoncés lors du panel de la série au New York Comic-Con.

La liste du casting comprend également le fils de Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger (Le Lotus Blanc), Heaven Hart, Emily Swallow (Le Mandalorien), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La Légende de Vox Machina) et Michael Beach (Le Couple Parfait, Tulsa King).

La série de 15 épisodes, qui sera diffusée le 10 décembre avec deux épisodes hebdomadaires, présente des jeux tels que Pac-Man, Donjons & Dragons, Crossfire, Exodus, Spelunky, Warhammer 40,000 et divers titres PlayStation.

Niveau secret, d’Amazon MGM Studios et Blur Studio, est créé et produit par Tim Miller. Dave Wilson est producteur exécutif et directeur superviseur.

Voici la liste des jeux qui ont inspiré les 15 histoires de la saison 1 :

● Noyau blindé

● Concorde

● Tirs croisés

● Donjons & Dragons

● Exode

● Honneur des rois

● Méga-Homme

● Nouveau Monde : Aeternum

●PAC-MAN

● PlayStation (mettant en lumière diverses entités bien-aimées des PlayStation Studios)

● Sifu

● Spéléologie

● Les mondes extérieurs

● Tournoi irréel

● Warhammer 40 000