Arnold Schwarzenegger a dû dire « hasta la vista, baby » à ses idées préconçues du chemin que sa fille Katherine Schwarzeneggerla vie prendrait.

La star emblématique du cinéma d’action a surpris son ancien Flic de la maternelle co-vedette avec son apparition lors d’une réunion Zoom organisée par Yahoo! Divertissement le lundi 21 décembre. Au cours de l’événement virtuel célébrant le film familial de 1990, l’acteur a déclaré qu’il ne s’attendait jamais à ce que Katherine tombe amoureuse de quelqu’un de son même métier, comme elle l’a fait quand elle a noué le nœud avec Chris Pratt en juin 2019.

« Je n’ai jamais, jamais pensé que ma fille allait épouser un acteur », a admis Arnold. «Je me suis dit qu’elle en aurait marre que je les traîne sur des plateaux, que je les fasse me regarder faire exploser des bâtiments et tuer des gens.

Pour une raison quelconque, Katherine, 31 ans, était une anomalie parmi les quatre enfants maintenant adultes que le jumeaux interprète élevé avec Maria Shriver avant que le couple ne mette fin à leur mariage de 25 ans en mai 2011. Arnold est également le père de 23 ans Joseph Baena de sa relation avec Mildred Baena.