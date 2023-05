Arnold Schwarzenegger fait l’éloge de la parentalité de sa fille Katherine et révèle pourquoi les petits-enfants adorent venir chez lui

Père de cinq enfants, Arnold Schwarzenegger applaudit les compétences de sa fille aînée Katherine en tant que parent, offrant un aperçu de la façon dont elle et son mari Chris Pratt élèvent leurs deux jeunes enfants.

« C’est agréable de voir vos enfants avoir eux-mêmes des enfants et de regarder cette nouvelle dimension », a partagé Schwarzenegger à propos de Katherine, 33 ans.

« Vous les voyez grandir et vous les voyez aller à l’école et devenir intelligents et obtenir leurs diplômes, obtenir leur emploi et tout ça, mais maintenant les voir être parents ? C’est fantastique. C’est vraiment génial », a-t-il déclaré au magazine People au première pour sa nouvelle émission en streaming, « FUBAR ».

Katherine et Pratt partagent deux filles : Lyla, 2 ans, et Eloise, 1.

« J’adore quand elle vient chez moi ou quand je vais là-bas, mais la plupart du temps, elle vient chez moi parce que j’ai tous les animaux », a-t-il partagé en passant du temps avec sa fille et ses petites-filles.

« Les petits-enfants adorent les animaux. J’ai un cochon, alors maintenant ils veulent venir là-bas et nourrir le cochon tout le temps, traîner avec le petit cochon. »

« C’est vraiment amusant de la regarder et de passer du temps avec elle maintenant et de voir comment elle réagira avec les enfants parce qu’elle est si géniale avec eux », a expliqué Schwarzenegger à propos de Katherine.

Après la naissance de sa petite-fille Lyla en 2020, l’ancien gouverneur de Californie a félicité sa fille et son gendre.

« C’est vraiment super d’avoir un petit-enfant », a-t-il partagé sur « Jimmy Kimmel Live! »

« C’est un très beau bébé, bébé Lyla, et je suis très fier de Katherine et Chris. Et vous savez, ils vont très bien ensemble en tant que parents. »

« La seule chose, c’est que je me sens vieux », a-t-il plaisanté en ajoutant grand-père à sa liste de titres.

Admettant qu’il était dans le vif du sujet lorsqu’il élevait ses propres enfants, Schwarzenegger a alors précisé qu’il n’avait pas changé les couches de Lyla.

« Je pense que Katherine est la gardienne experte. Elle a juste, vous savez – chaque fois que vous touchez le bébé, [she] dit ‘Oh mon dieu! Oh mon Dieu! Ne la tiens pas comme ça. J’ai dit, ‘Katherine, allez maintenant. J’ai tenu assez d’enfants entre mes mains. Je dis: ‘Ce que je fais, je suis un expert dans ce domaine.' »

Le mois dernier, Schwarzenegger a concentré ses éloges sur Pratt, reconnaissant le dernier épisode Marvel de son gendre, « Guardians of the Galaxy Vol. 3 ».

Pratt a finalement été étonné par les paroles aimables de son beau-père, partageant « Le soutien d’Arnold signifie le monde pour moi à plusieurs niveaux. Le simple fait d’être son gendre et de faire partie de sa famille, cela signifie évidemment beaucoup pour avoir son soutien », a partagé Pratt avec le magazine People.

« Mais à un autre niveau, juste être quelqu’un qui a grandi en adorant ses films, le grand héros d’action – je rêvais d’être » Commando « et je rêvais d’être le soldat de » Predator « et j’adorais » Terminator « », a-t-il déclaré. . Donc, pour lui, me féliciter d’être sorti et d’être sur le chapiteau est vraiment époustouflant. »