Arnold Schwarzenegger et Uma Thurman ont retrouvé Batman et Robin

Arnold Schwarzenegger a donné à Batman un avertissement juste pour qu’il fasse attention après avoir retrouvé son ancienne co-star de bande dessinée Uma Thurman. Bien que cela ne conduise pas à une Batman et Robin suite (heureusement), c’est le même genre de retour en arrière nostalgique qu’Arnie a fourni plus tôt cette année aux Oscars lorsqu’il a partagé un moment avec Danny DeVito et Michael Keaton.









L’image a été partagée par l’Autrichien Oak sur son compte X/Twitter. Bien qu’il ne précise pas où la photo des deux stars a été prise, d’autres publications en ligne ont suggéré que Schwarzenegger se trouve actuellement à Budapest. En plus du selfie de retrouvailles, il a légendé le message, « Freeze et Ivy réunis. Attention, Batman. »

Bien sûr, Arnie a joué le Dr Victor Fries / Mr. Freeze aux côtés du Dr Pamela Isley / Poison Ivy de Thurman dans le généralement détesté Batman et Robin. Malgré le fait que le film soit considéré comme la pire offre de Batman jamais réalisée au cinéma – ou n’importe où ailleurs d’ailleurs – ce genre de retrouvailles est toujours bon pour un peu de nostalgie sur les réseaux sociauxLes fans du couple étaient certainement heureux de les revoir ensemble, à condition que cela reste dans un selfie amical plutôt que de reprendre leurs rôles dans le nouveau DCU.







La nostalgie de Batman est à son comble en ce moment

Batman n’est pas un personnage qui disparaît vraiment, même si Batman et Robin a porté une blessure presque fatale à la franchise. Alors que la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan et Matt Le Batman de Keanu Reeves ont livré des interprétations époustouflantes du protecteur de Gotham, il existe de nombreux fans des itérations précédentes, telles que Michael Keaton et Val Kilmer.

Michael Keaton est revenu à ce rôle pour la première fois depuis plus de 30 ans lorsqu’il est apparu dans Le Flash en 2023. Son apparition n’a pas aidé à sauver le film d’un désastre au box-office, mais une chose était claire : les fans étaient heureux de voir Keaton enfiler à nouveau la cape. Bien qu’il aurait pu réapparaître dans le défunt Batgirl un film qui n’était tout simplement pas censé être, et il semble que cela ait mis un terme à son rôle de Batman une fois de plus.





Cependant, lorsque Keaton, Schwarzenegger et DeVito se sont retrouvés pour un « moment » lors de la cérémonie des Oscars de cette année, tous les appels à une nouvelle collaboration à l’écran avec leurs personnages DC respectifs ont enflammé les réseaux sociaux pendant des semaines. Alors peut-être que l’attrait nostalgique est simplement quelque chose qui sera toujours là, peu importe quand et où les anciennes stars de Batman se réunissent. Mais s’il vous plaît, ne le dites à personne à George Clooney.

En ce qui concerne l’avenir de Batman, deux chemins bien distincts s’offrent au Dark Knight. L’univers ancré dans la réalité de Matt Reeves sera parallèle à celui de James Gunn. Les braves et les audacieux au sein de son DCU, ce qui donne aux fans le choix de la manière dont ils obtiendront leur dose de Batman dans les années à venir. Ne vous attendez simplement pas à ce que Keaton fasse un quelconque crossover multivers dans tout cela.