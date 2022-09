Arnold Schwarzenegger et son ex-femme Maria Shriver se réunissent pour le 29e anniversaire de leur fils Patrick : “Le temps passe vite”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Arnold Schwarzenegger et son ex-femme Maria Shriver se sont réunis pour une affaire de famille.

Le couple a célébré le 29e anniversaire de leur fils Patrick, alors que l’acteur s’est rendu sur son Instagram pour publier la photo de famille spéciale.

“Merci pour les vœux d’anniversaire ! 29 ans ! Fou ! Le temps passe vite”, a écrit Patrick en légende de la série d’images partagées.

Sur la première photo, Patrick tient une assiette à dessert qui dit “joyeux anniversaire”, avec des friandises et une bougie. Sur le côté gauche, sa mère pose une main sur l’épaule de son fils tandis que de l’autre côté, l’acteur de “The Terminator” pose en étroite collaboration avec sa famille.

LE FILS D’ARNOLD SCHWARZENEGGER, JOSEPH BAENA, SUR ‘DANCING WITH THE STARS’: LA DANSE NE FAIT PAS ‘PARTIE DU GENE’

Les trois sont tout sourire alors qu’ils ont célébré l’anniversaire de la jeune femme de 29 ans.

Dans le deuxième cliché, Patrick est montré en train de se rapprocher de sa petite amie de longue date Abby Champion, avec un magnifique coucher de soleil en arrière-plan. Le couple est ensemble depuis 2016.

L’acteur hollywoodien est également vu en train de poser avec un ensemble de ballons bleus, jaunes et dorés et un autre gâteau d’anniversaire dans l’ensemble des photos Instagram.

Shriver a également partagé un montage vidéo sentimental sur ses réseaux sociaux en l’honneur de l’anniversaire de son fils.

La longue légende disait “Joyeux, joyeux anniversaire, mon bien-aimé @patrickschwarzenegger! Tu es un fils incroyable, et je t’aime tellement. Tu es intelligent, gentil, aimant, attentionné, amusant et drôle… Rejoignez-moi pour souhaiter à Patrick un heureux date d’anniversaire!”

Schwarzenegger et Shriver partagent des fils, Patrick et Christopher, ainsi que leurs filles, Christina et Katherine, ensemble.

Le journaliste de 66 ans a demandé le divorce de l’ancien gouverneur de Californie de 75 ans en 2011 après 25 ans de mariage, invoquant des “différences irréconciliables”.

Le règlement de la propriété de Shriver et Schwarzenegger a empêché le divorce d’être finalisé toutes ces années.

Schwarzenegger a également un cinquième enfant avec son ancienne gouvernante Mildred Patricia Baena, nommée Joseph.