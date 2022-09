Arnold Schwarzenegger divise l’opinion après avoir laissé une citation de Terminator dans le livre d’or d’Auschwitz lors d’une visite au camp de la mort

ARNOLD Schwarzenegger a divisé les opinions après avoir laissé une citation de Terminator dans un livre d’or d’Auschwitz lors d’une visite au camp de concentration.

La légende hollywoodienne a visité le camp avec la Fondation du centre juif d’Auschwitz après avoir été reconnue pour ses efforts pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

Des millions de Juifs ont péri dans le camp de concentration d’Auschwitz en Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale Crédit : Getty

La visite d’Arnold Schwarzenegger au camp a déclenché une violente réaction en ligne Crédit : Getty

La légende hollywoodienne a écrit “Je reviendrai” dans un livre d’or Crédit : @AuschwitzMuseum

L’homme de 75 ans s’est engagé à aider l’organisation antiraciste à “mettre fin à la haine”.

Il a déclaré: “Je suis témoin des ruines d’un pays brisé par les nazis.

“J’ai vu de mes propres yeux comment cette haine est devenue incontrôlable et je partage ces souvenirs douloureux avec le monde dans l’espoir de prévenir de futures tragédies et d’éduquer les soldats sur la responsabilité personnelle.

“Je soutiens la Fondation du Centre juif d’Auschwitz et sa mission d’éducation pour assurer JAMAIS PLUS.”

Schwarzenegger a terminé sa tournée en signant “Je reviendrai” dans le livre d’or et le compte Twitter officiel du musée en a partagé une image en ligne.

Le message d’Arnie a rapidement divisé les opinions.

“Je suis content qu’il ait visité et écrit dans le livre, mais j’ai dû réfléchir à deux fois au message”, a écrit un utilisateur.

“Je suis sûr qu’il le pensait de la manière la plus gentille possible et après avoir été là, je sais qu’il est difficile de trouver les bons mots, mais je ne suis pas sûr que ce soient les meilleurs”, a ajouté un autre.

“Je ne suis pas sûr que le ton soit tout à fait approprié”, écrivent un troisième tandis qu’un quatrième a dit que c’était “collant” et “désinvolte”.

Le musée d’Auschwitz est intervenu pour défendre Schwarzenegger et a tenté de clarifier son commentaire.

“Cette visite était prévue pour être relativement courte. L’inscription était censée être une promesse de revenir pour une autre visite plus approfondie”, ont-ils écrit.

Cela survient après qu’un ancien boxeur champion du monde a déclenché une énorme réaction après avoir publié un selfie radieux avec sa petite amie lors de sa visite à Auschwitz.

L’ancien champion britannique IBF Jamie McDonnell, 35 ans, a été critiqué pour avoir pris les photos avec sa petite amie lors d’un “beau voyage” au Mémorial, qui préserve le site de l’ancien camp de concentration et d’extermination.

Les images maintenant supprimées le montrent souriant à la caméra alors qu’il visitait le Mémorial, qui préserve le site de l’ancien camp de concentration et d’extermination, où 1,1 million de personnes ont été assassinées.

Son message “sourd” a suscité un énorme tollé parmi les membres du public, l’un d’entre eux lui demandant s’il savait qu’il s’agissait d’un “camp de concentration et non de Disneyland”.

Arnie a visité le camp mercredi après avoir été reconnu pour son travail contre l’antisémitisme et la haine Crédit : Getty