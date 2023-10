Arnold Schwarzenegger développe sa relation actuelle avec son ex-femme Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger n’a légalement divorcé de son ex-femme Maria Shriver qu’il y a deux ans et s’ouvre désormais sur l’état de leur relation.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et Shriver étaient entrés dans un nouveau chapitre de leur relation depuis qu’ils sont devenus grands-parents des deux enfants de leur fille Katherine, l’ancien gouverneur de Californie a déclaré qu’il « n’avait jamais quitté » le premier.

« Ce n’est pas comme si nous avions eu une querelle. Nous ne nous sommes pas battus. C’est juste ma merde, n’est-ce pas », a-t-il expliqué pourquoi leur chapitre sur le mariage s’est terminé dans une interview faisant la promotion de son livre avec le magazine People.

Shriver a demandé le divorce de Schwarzenegger en 2011 après que l’acteur a révélé qu’il avait eu un enfant avec la gouvernante de la famille, Mildred Baena.

« Maria et moi allions consulter une fois par semaine », avait déclaré Schwarzenegger dans sa série documentaire « Arnold », selon le magazine People. « Au cours d’une des séances, le conseiller a dit : ‘Je pense qu’aujourd’hui, Maria veut être très précise sur quelque chose. Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph.’ [Baena].’ Et j’étais comme – je pensais que mon cœur s’était arrêté, et puis j’ai dit la vérité… Elle a été écrasée à cause de ça. J’ai eu une liaison en 1996. Au début, je ne savais vraiment pas », a déclaré l’acteur à propos de la paternité de son fils. « J’ai juste commencé à sentir que plus il vieillissait, plus cela devenait clair pour moi et ensuite, il s’agissait simplement de savoir comment garder cela silencieux. ? Comment fais-tu pour garder cela secret ? »

« Je pense que j’ai causé suffisamment de souffrance à ma famille à cause de mes conneries. Tout le monde a dû souffrir. Maria a dû souffrir. Les enfants ont dû souffrir. Joseph. Sa mère. Tout le monde », a-t-il ajouté.

« Nous avons toujours dit très clairement que les enfants ne devraient pas en souffrir », dit-il aujourd’hui. « Et elle a ses affaires, sa relation, j’ai les miennes, mais nous communiquons toujours sur les enfants, sur les vacances, sur les anniversaires, la fête des mères et Noël », a-t-il admis.

« Mon chapitre avec Maria se poursuivra pour toujours. Même si c’est une relation différente, je n’ai aucune raison de ressentir autre chose que de l’amour pour elle », a-t-il partagé.

Schwarzenegger a depuis évolué avec la physiothérapeute Heather Milligan. Le couple est lié depuis 2013. Parlant de son amour de longue date, la star de « Terminator » a déclaré : « Elle est incroyable, parce que nous avons tellement de choses en commun. Une fois ma thérapie terminée, après que j’aie fini. [« Escape Plan »], je l’ai appelée et je l’ai emmenée déjeuner pour lui dire merci. Et puis une chose en a entraîné une autre. Notre relation est fantastique. Je pense que le monde d’elle. J’aime qu’elle aime travailler. Elle est clairement indépendante. Elle est tout simplement conduite comme un diable. »