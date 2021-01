En tant qu’immigrant dans ce pays, je voudrais dire quelques mots à mes compatriotes américains et à nos amis du monde entier sur les événements de ces derniers jours.

J’ai grandi en Autriche. Je connais très bien Kirstallnacht, ou la nuit du verre brisé. Ce fut une nuit de saccage contre les Juifs menée en 1938 par l’équivalent nazi des Proud Boys.

Mercredi était le jour du verre brisé ici aux États-Unis. Le verre brisé était dans les fenêtres du Capitole des États-Unis. Mais la foule n’a pas seulement brisé les fenêtres du Capitole: elle a brisé les idées que nous tenions pour acquises.

Ils n’ont pas seulement enfoncé les portes du bâtiment qui abritait la démocratie américaine, ils ont bafoué les principes mêmes sur lesquels notre pays a été fondé.

J’ai grandi dans les ruines d’un pays qui a subi la perte de sa démocratie.

Je suis né en 1947 deux ans après la Seconde Guerre mondiale. En grandissant, j’étais entouré d’hommes brisés buvant la culpabilité de leur participation au régime le plus pervers de l’histoire.

Tous n’étaient pas des antisémites enragés ou des nazis. Beaucoup sont allés étape par étape sur la route. C’étaient les gens d’à côté.

Maintenant, je n’ai jamais partagé ça aussi publiquement parce que c’est un souvenir douloureux mais mon père venait ivre une ou deux fois par semaine et il criait et nous frappait, et faisait peur à ma mère.

Je ne l’ai pas tenu totalement responsable parce que notre voisin faisait la même chose à sa famille, tout comme le prochain voisin. Je l’ai entendu de mes propres oreilles et je l’ai vu de mes propres yeux.

Épée célèbre: la star de Conan le barbare a brandi l’épée des films en comparant la démocratie américaine au tempérament d’une épée

Dans le film: C’était Schwarzenegger avec l’épée dans Conan le barbare en 1982

Ils souffraient physiquement des éclats d’obus dans leur corps et souffraient émotionnellement de ce qu’ils voyaient ou faisaient.

Tout a commencé par des mensonges, des mensonges, des mensonges et de l’intolérance. Donc, étant d’Europe, j’ai vu de mes propres yeux comment les choses peuvent devenir incontrôlables.

Je sais qu’il y a une crainte dans ce pays – et partout dans le monde – que quelque chose comme ça puisse arriver ici.

Maintenant, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je crois que nous devons être conscients des conséquences désastreuses de l’égoïsme et du cynisme.

Le président Trump a cherché à renverser les résultats d’une élection et d’une élection équitable. Il a cherché un coup d’État en trompant les gens avec des mensonges.

Mon père et nos voisins ont également été induits en erreur par des mensonges. Je sais où mènent de tels mensonges.

Le président Trump est un leader raté. il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps. La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet.

Mais que devons-nous faire de ces élus qui ont permis ses mensonges et sa trahison?

Je leur rappelle ce que Teddy Roosevelt a dit: «Le patriotisme signifie se tenir aux côtés du pays. Cela ne veut pas dire se tenir aux côtés du président.

John F. Kennedy a écrit un livre intitulé Profiles in Courage. Un certain nombre de membres de mon propre parti, à cause de leur propre insouciance, ne verraient jamais leurs noms dans un tel livre, je vous le garantis.

Ils sont complices de ceux qui ont porté le drapeau de l’insurrection pharisaïque dans le Capitole.

Mais cela n’a pas fonctionné. Notre démocratie est restée ferme. En quelques heures, le Sénat et la Chambre des représentants faisaient les affaires du peuple et certifiaient l’élection du président élu Biden.

Quelle belle démonstration de démocratie.

Maintenant, j’ai grandi catholique. Je suis allé à l’église, je suis allé à l’école catholique, j’ai appris la Bible et mon catéchisme, et de ces jours-là, je me souviens d’une phrase qui est pertinente aujourd’hui: «Le cœur d’un serviteur».

Cela signifie servir quelque chose de plus grand que vous-même. Vous voyez, ce dont nous avons besoin maintenant de nos représentants élus, c’est d’un cœur de fonctionnaire.

Nous avons besoin de fonctionnaires qui servent quelque chose de plus grand que leur propre pouvoir ou leur propre parti. Nous avons besoin de fonctionnaires capables de servir des idéaux plus élevés: les idéaux dans lesquels ce pays a été fondé, les idéaux que les autres pays admirent.

Au cours des derniers jours, des amis du monde entier m’appelaient, m’appelaient et m’appelaient, m’appelant désemparé et nous inquiétaient en tant que nation.

Une femme pleurait sur l’Amérique, de merveilleuses larmes d’idéalisme, sur ce que devrait être l’Amérique. Ces larmes devraient nous rappeler ce que les Américains représentent pour le monde.

Maintenant, j’ai dit à tous ceux qui ont appelé cela, aussi déchirant que tout cela soit, l’Américain reviendra de ces jours sombres et fera briller à nouveau notre lumière.

Maintenant tu vois cette épée? C’est l’épée de Conan. Voici le problème avec les épées: plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte. Plus vous le martelez avec un marteau puis le chauffez dans le feu, puis le jetez dans l’eau froide, puis le martelez à nouveau, puis le plongez dans le feu et l’eau, et plus vous le faites souvent, le il devient plus fort.

Je ne vous dis pas tout cela parce que je veux que vous deveniez un fabricant d’épées expert. Mais notre démocratie est comme l’acier de cette épée: plus elle est tempérée, plus elle devient forte.

Notre démocratie a été tempérée par les guerres, les injustices et les insurrections.

Je crois que, aussi ébranlés que nous soyons par les événements de ces derniers jours, nous en sortirons plus forts parce que nous comprenons maintenant ce qui peut être perdu.

Nous avons besoin de réformes, bien sûr, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous devons responsabiliser les personnes qui nous ont amenés à ce point impardonnable.

Et nous devons regarder au-delà de nous-mêmes, de nos partis et de nos désaccords, et mettre notre démocratie en premier.

Et nous devons guérir, ensemble, du drame de ce qui vient de se passer.

Nous devons guérir, non seulement en tant que républicains ou démocrates, mais en tant qu’américains.

Maintenant, pour commencer ce processus, quelle que soit votre affiliation politique, je vous demande de vous joindre à moi pour dire au président élu Biden: «Président élu Biden, nous vous souhaitons beaucoup de succès en tant que président. Si vous réussissez, notre nation réussit. Nous vous soutenons de tout notre cœur alors que vous cherchez à nous rassembler.

Et à ceux qui pensent pouvoir renverser la Constitution des États-Unis, sachez ceci: vous ne gagnerez jamais.

Président élu Biden, nous sommes avec vous aujourd’hui, demain et pour toujours pour défendre notre démocratie contre ceux qui la menaceraient.

Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l’Amérique.