Arnold Schwarzenegger claque les républicains qui tentent de renverser la victoire de Biden

L’ancien gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, a déclaré que le 6 janvier serait le « Jour du jugement » – le slogan de l’un de ses films populaires « Terminator » – faisant exploser les législateurs qui prévoient de voter contre la victoire du président élu Joe Biden.

« Pour ceux de mon parti qui envisagent de se lever contre les électeurs le 6 janvier, sachez ceci: nos petits-enfants connaîtront vos noms uniquement en tant que méchants qui se sont battus contre la grande expérience américaine et la volonté des électeurs », a écrit Schwarzenegger dans un essai pour L’économiste. «Vous vivrez dans l’infamie.

Mercredi, le vice-président Mike Pence présidera une session du Congrès au cours de laquelle les votes du collège électoral sont lus et comptés.

L’ancien gouverneur du GOP de Californie, Arnold Schwarzenegger (à gauche), a fustigé les législateurs républicains soutenant le président Donald Trump (à droite), qui prévoient de s’opposer au décompte des votes du collège électoral lors de la session du Congrès mercredi pour certifier les résultats des élections

Dans un essai pour The Economist, Schwarzenegger a qualifié la session du Congrès de mercredi de «Jour du jugement», le slogan de l’un de ses films «Terminator». «Vont-ils choisir de se ranger du côté des électeurs, ou choisiront-ils de se ranger du côté de leur parti et de leur président égoïste? il a écrit

Habituellement, la session est une formalité, mais les démocrates en 2005 et 2017 ont soulevé des objections. Dans ces cas, les nominés John Kerry et Hillary Clinton n’étaient pas à bord.

Mais le président Donald Trump, qui a refusé de concéder l’élection à Biden, continue de pousser le faux discours selon lequel les législateurs républicains et Pence peuvent annuler les résultats le 6 janvier.

Pence n’a pas le pouvoir constitutionnel de le faire.

Au Congrès, alors qu’un certain nombre de républicains ont déclaré qu’ils s’opposeraient aux résultats de certains États, ils n’ont pas les voix pour réussir. De plus, le Congrès n’a jamais rejeté les votes des collèges électoraux.

Des meutes de partisans du président parcouraient déjà le centre-ville de DC pour un événement de protestation mardi midi.

Schwarzenegger a appelé les membres républicains du Congrès à mettre fin à la farce.

« Il n’y a aucun doute sur qui a gagné l’élection présidentielle et continuer cette mascarade est stupide, fou et diabolique », a-t-il écrit.

Schwarzenegger a parlé de sa propre éducation autrichienne, en écrivant sur la façon dont le pays était en ruine après la Seconde Guerre mondiale.

«En grandissant, j’étais entouré d’hommes brisés buvant leur culpabilité pour leur participation au régime le plus pervers de l’histoire», se souvient-il.

« Ils faisaient partie d’un système qui a assassiné 6 millions de Juifs avec au moins 5 millions d’autres personnes innocentes, torturé et expérimenté sur des êtres humains et a déclenché une guerre qui a fait 75 millions de morts », a-t-il poursuivi. «Tous n’étaient pas des antisémites enragés ou des nazis», a observé Schwarzenegger.

« Beaucoup ont simplement suivi étape par étape la voie vers un mal de plus en plus grand parce que c’était le chemin le plus facile », a ajouté l’ex-acteur.

Schwarzenegger a déclaré qu’il ne croyait pas que les États-Unis étaient «capables de ces profondeurs du mal».

«Mais je pense que nous devons nous souvenir des conséquences désastreuses que peut avoir le choix de l’égoïsme et du cynisme plutôt que du service et de l’espoir», a-t-il écrit.

Il a applaudi le secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, qui est resté ferme lorsque le président a demandé aux responsables électoraux de l’État de « trouver 11 780 voix » lors d’un appel samedi.

Raffensperger a ensuite divulgué l’audio de l’appel au Washington Post.

« Si je n’avais pas déjà décerné à M. Raffensperger un prix Democracy Action Hero le mois dernier – que mon institut de l’Université de Californie du Sud distribue pour reconnaître les fonctionnaires qui protègent les valeurs américaines – je me démenerais pour l’honorer maintenant », a déclaré Schwarzenegger. m’a dit.

«C’est un véritable héros pour avoir résisté à ces taureaux non américains ***», a-t-il déclaré.

Tout au long de l’essai, le soi-disant «gouverneur» a joué ses racines hollywoodiennes.

Il a cité l’essai de George Washington – un avertissement sur la partisanerie toxique.

«Aujourd’hui, il ressemble à quelqu’un qui a voyagé dans le temps (même si je pensais que c’était mon truc)», a fait remarquer Schwarzenegger.

C’était, bien sûr, une référence à «Terminator».

«Une fois, j’ai fait un film Terminator intitulé« Judgment Day »», a également écrit Schwarzenegger. «C’est juste Hollywood. Mais le 6 janvier est le jour du jugement pour de nombreux politiciens.

«Vont-ils choisir de se ranger du côté des électeurs, ou choisiront-ils de se ranger du côté de leur parti et de leur président égoïste? demanda l’ancien gouverneur.