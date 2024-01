Arnold Schwarzenegger arrêté à l’aéroport pour une montre de luxe : rapports

Le voyage d’Arnold Schwarzenegger à une vente aux enchères caritative vient de rencontrer un problème.

L’acteur et ancien gouverneur de Californie a été arrêté mercredi pendant plusieurs heures à l’aéroport de Munich après avoir été arrêté par les douaniers alors qu’il voyageait avec une montre de luxe non enregistrée, selon Le Washington Post et CNN.

Le journal allemand Bild également a publié une photo qui montrait Schwarzenegger, qui aurait voyagé depuis Los Angeles, avec deux agents des douanes.

“Aucune des personnes que je connais et à côté desquelles j’étais assis sur notre vol commercial n’a rempli de formulaire de déclaration, y compris Arnold. Il est arrivé à la douane et ils lui ont dit qu’il avait été sélectionné ‘au hasard’ pour être fouillé”, a déclaré le représentant de Schwarzenegger, Daniel Ketchell. Washington Post. “Pendant la perquisition, il a répondu à toutes les questions posées par le douanier, donc dire qu’il n’a rien déclaré est faux à 100 %.”

Une source proche du dossier mais non autorisée à s’exprimer publiquement a déclaré mercredi à USA TODAY que Schwarzenegger avait été détenu par les douaniers pendant trois heures pour avoir voyagé avec une montre qu’il possède, qu’il pourrait vendre aux enchères lors d’une vente aux enchères caritative jeudi à Kitzbühel. L’Autriche.

“Il a coopéré à chaque étape même s’il s’agissait d’un shakedown incompétent, d’une totale comédie d’erreurs qui ferait un film policier très drôle”, a déclaré la source.

Cela aurait impliqué des agents amènent Schwarzenegger dans une banque retirer de l’argent après avoir accepté pré-payer les taxes potentielles sur la montre, pour découvrir que la banque était fermée et que la limite du distributeur automatique était trop basse. “À son retour, un nouvel agent a apporté un nouveau distributeur de cartes de crédit qui fonctionnait”, a affirmé la source.ajoutant que la montre est toujours « susceptible » d’être vendue aux enchères et que la Schwarzenegger Climate Initiative « en fera rapport de manière appropriée, comme le font toutes les organisations à but non lucratif d’Arnold ».

Le porte-parole du bureau des douanes, Thomas Meister, a déclaré CNN qu’une procédure fiscale pénale avait été engagée, car la montre de Schwarzenegger – un article importé – devait être enregistrée.

La star de “Terminator” devrait organiser jeudi à Kitzbühel un dîner et une vente aux enchères pour la protection de l’environnement, selon l’Initiative climatique Schwarzenegger. site web.

Les bénéfices serviront à soutenir la Schwarzenegger Climate Initiative, qui organise chaque année la conférence autrichienne sur le climat au Sommet mondial.

