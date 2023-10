Arnold Schwarzenegger admet s’être regardé dans le miroir en se disant « tu es nul »

Arnold Schwarzenegger n’est pas du genre à mâcher ses mots.

« Chaque jour, je me regarde, vous savez, dans un miroir et je dis : ‘Ouais. Vous êtes nul' », a-t-il admis dans « The Howard Stern Show » sur le vieillissement.

« ‘Regardez ce corps. Regardez ces muscles pectoraux qui étaient fermes et vigoureux et plutôt puissants avec une striation là-dedans. Maintenant, ils sont juste suspendus là' », a-t-il poursuivi, se réprimandant lui-même. « Je veux dire, qu’est-ce qui se passe ici ? »

« C’est triste aussi parce que je dis aux gens : c’est une chose de se voir vieillir et de plus en plus en forme, mais la plupart des gens… n’ont jamais été en forme. Alors qu’est-ce que cela signifie de se déformer ? Ils J’ai toujours regardé un corps de merde. »

« C’est juste que – quand vous êtes salué depuis des années comme cet organe suprême », dit-il de lui-même, « Et vous en avez la définition. Vous voyez les veines descendre dans vos abdominaux et vous voyez les veines au-dessus de votre poitrine… Vous faites avancer l’horloge de 50 ans et maintenant vous êtes là et vous ne voyez plus ça. Alors c’est un peu comme ‘Wow.' », a-t-il révélé.

Schwarzenegger, un bodybuilder professionnel éminent et célèbre avant de devenir acteur et homme politique, dit qu’il est difficile de voir son corps régresser.

« Je n’y avais jamais pensé quand j’avais 30 ou 40 ans – que cela allait arriver… Cette fois-là, nous allons regarder ce corps et – je veux dire, il est toujours plus beau que la majorité des corps. – mais je veux dire, c’est juste nul. »

L’acteur de « The Terminator », qui fait la promotion de son nouveau livre « Be Useful: Seven Tools for Life », dit avoir réalisé que les choses avaient changé lorsqu’il a subi sa première opération cardiaque, il y a près de trente ans.

« Juste avant mes 50 ans, j’ai subi une opération au cœur », a-t-il raconté, ajoutant qu’il se sentait comme « une marchandise endommagée » une fois l’opération terminée.

« C’est la première fois que je me sens un peu vulnérable. Et tout d’un coup, le médecin me dit : ‘Vous savez, vous ne devriez plus soulever des charges aussi lourdes.’ Ou : « Faites simplement attention lorsque vous respirez lorsque vous faites de l’exercice. »

« Maintenant, tout d’un coup, vous devez commencer à penser à ces choses – vous échauffer pour ceci, vous échauffer pour cela. Mais suis-je contrarié par cela ? Non, parce que je ne peux rien y faire », a déclaré l’ancien gouverneur. de Californie dit. « J’ai juste l’impression que lorsque ces défis se présentent à moi, je les relève, vous savez, parce que c’est tout simplement le seul choix que nous avons. »

« En fin de compte, j’ai 76 ans. Je suis plein d’énergie, je suis plein d’enthousiasme. Je suis aussi enthousiaste et excité que lorsque j’avais 30 ans. Je vois toujours des montagnes dans devant moi pour être escaladé. Et donc aussi longtemps que je vois ces montagnes, je garde mon enthousiasme et je garde mon excitation et ce feu dans le ventre pour continuer à grimper et grimper et grimper.

Les représentants de Schwarzenegger n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.