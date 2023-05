Arnold Schwarzenegger admet qu’il aime toujours « sa femme » Maria Shriver – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Arnold Schwarzenegger a toujours beaucoup d’amour pour son ex-femme Maria Shriverbien qu’il soit heureux dans une relation engagée avec sa petite amie physiothérapeute, Heather Milligan. L’acteur et politicien de 75 ans a parlé de l’amour qu’il ressent pour les deux femmes ainsi que de son divorce avec Maria, 67 ans, suite à son infidélité lors d’une conversation franche avec Le journaliste hollywoodien qui a été publié le mardi 16 mai. «[The divorce] était très, très difficile au début. Finalement, vous passez à autre chose. J’ai une merveilleuse petite amie, Heather Milligan, qui a beaucoup de succès. Je suis vraiment fier d’elle, et je l’aime. En même temps, j’aime ma femme », a-t-il déclaré à la publication.

«Elle et moi sommes de très bons amis et très proches, et nous sommes très fiers de la façon dont nous avons élevé nos enfants. Même si nous avons eu ce drame, nous avons fait Pâques ensemble, la fête des mères ensemble, les Noëls ensemble, tous les anniversaires – tout ensemble », a-t-il poursuivi. « S’il y a des Oscars pour la façon de gérer le divorce, Maria et moi devrions l’obtenir pour avoir le moins d’impact sur les enfants. La douceur et la gentillesse que vous voyez en eux, ça vient de ma femme. La discipline et l’éthique de travail viennent de moi.

L’ancien couple partage quatre enfants : des filles Catherine et Christineet fils patrick et Christophe. Le Terminateur La star et le journaliste ont commencé à se fréquenter en 1977 et se sont mariés en 1986. Ils se sont séparés en 2011 après qu’Arnold a admis avoir engendré un enfant avec leur femme de ménage, et ils ont finalisé leur divorce en 2021.

« Dans [my real-life marriage to Shriver], c’était ma merde. C’était mon échec », a-t-il ajouté en parlant des parallèles entre son personnage divorcé dans la nouvelle émission de Netflix, FUBAR, et sa vraie vie. Son personnage est également divorcé parce qu’il a été infidèle à sa femme. « De plus, dans la série, il est profondément amoureux de sa femme », a ajouté Arnold. Il n’est pas clair s’il s’agissait d’une différence ou d’une similitude entre Arnold et son personnage. Bien qu’il se sente et croit toujours amoureux, l’ancien gouverneur de Californie a déclaré qu’il ne manquait pas d’être marié.

Arnold et Maria ont certainement été de beaux exemples de coparentalité saine au fil des ans. Comme Arnold l’a mentionné, ils ont été aperçus ensemble plusieurs fois au fil des ans pour célébrer des vacances importantes et des jalons familiaux. Par exemple, ils ont célébré ensemble le 29e anniversaire de leur fils Patrick en septembre 2022, comme on le voit ici. Toute la famille s’est réunie pour célébrer le 73e anniversaire d’Arnold en 2020, comme on le voit ci-dessous.

Récemment, le couple a pu entrer dans une nouvelle phase passionnante de la vie ensemble : devenir grands-parents. Ils ont reçu le nouveau rôle en 2020, lorsque leur fille, Katherine, et l’acteur Chris Pratt accueilli leur premier enfant, une fille nommée, Lyla. « Ils aiment vraiment [being grandparents] », a déclaré Katherine Nous hebdomadaire en décembre 2020. «C’est un nouveau rôle tellement formidable et cool pour eux deux de pouvoir en faire l’expérience. Aussi, pour moi, en tant que leur fille, les voir dans ce nouveau rôle est une si belle chose.

