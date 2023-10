https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/419364/419364_600x315.jpg

Arnold Schwarzenegger a partagé lors d’une récente apparition sur Le spectacle Graham Norton (via Variété) que la rivalité entre lui et Sylvester Stallone au cours des années 1980 et 1990 est devenue intense à plusieurs égards. Les deux acteurs sont devenus des icônes du cinéma d’action à cette époque, Schwarzenegger se démarquant dans Terminator – 100% et Stallone dans Rambo – 87%.

Nous étions rivaux au cinéma, mais nous avons poussé la compétitivité à l’extrême : chacun devait avoir le meilleur corps, il fallait tuer plus de gens dans nos films et il fallait avoir les armes les plus puissantes (…) C’est devenu incontrôlable et nous avons essayé de nous faire dérailler.

Cependant, au fil du temps, cette rivalité a transformé leur relation. Schwarzenegger a expliqué :

Puis, lorsque nous avons tous deux investi dans Planet Hollywood, nous avons commencé à voyager ensemble à travers le monde pour en faire la promotion et sommes devenus de fantastiques amis. C’est un être humain formidable et maintenant nous sommes inséparables.

Cette amitié consolidée s’est traduite par des collaborations au cinéma, dont les deux premiers films de The Expendables – 41% et le film d’action Plan d’évacuation en 2013, qui a connu un succès important au box-office et a donné naissance à deux suites, toutes deux mettant en vedette Stallone. Le documentaire Netflix de Schwarzenegger, Arnold – 80%, sorti au cours de l’été, présentait les commentaires de Stallone, qui a salué Schwarzenegger comme le héros d’action par excellence. Stallone a noté que dans les années 80, le genre d’action évoluait et Schwarzenegger se distinguait par son approche physique de la narration cinématographique. Stallone a mentionné :

C’était supérieur. Il avait simplement toutes les réponses. Elle avait le corps. Il en avait la force. C’était son caractère.

Sur une autre note, Stallone a également plaisanté sur la durabilité physique de Schwarzenegger, en commentant : “Arnold, tu pourrais sortir et combattre un dragon et tu reviendrais avec un pansement.” Les deux acteurs ont reconnu que, même si la rivalité était intense dans le passé, ils sont finalement devenus des amis proches. Stallone, dans une interview avec Forbes En novembre dernier, il a admis que pendant plus de deux décennies, lui et Schwarzenegger « ne s’aimaient vraiment pas » à cause de la concurrence générée par leurs films d’action. Cependant, au fil des années, cette rivalité s’est transformée en une amitié solide et durable.

Il est pertinent de mentionner que Sylvester Stallone va également sortir son propre documentaire Netflix, intitulé « Sly », dont la diffusion est prévue le 3 novembre, dans lequel il devrait offrir plus de détails sur sa carrière et ses expériences personnelles.

