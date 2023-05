La star de « The Terminator », Arnold Schwarzenegger, est de retour et devient personnelle dans un nouveau documentaire complet.

Dans une bande-annonce de sa série en trois parties « Arnold », l’ancien gouverneur de Californie a évoqué son divorce avec Maria Shriver après 25 ans de mariage.

« J’ai causé assez de douleur à ma famille », a fait remarquer Schwarzenegger, 75 ans. « Je vais devoir vivre avec ça le reste de ma vie. »

APRÈS LA SÉPARATION D’ARNOLD SCHWARZENEGGER, MARIA SHRIVER CONFESSE QU’ELLE A VISITÉ UN COUVENT POUR DEMANDER CONSEIL

L’acteur a noté: « Les gens se souviendront de mes succès, et ils se souviendront également de ces échecs. »

« C’était très dur… pour mon mariage, pour ma relation avec les enfants », a-t-il poursuivi.

Shriver et Schwarzenegger ont décidé d’arrêter en 2011, invoquant des « différences irréconciliables ».

Les deux ont demandé le divorce après que Shriver a découvert que son ex-mari avait secrètement engendré un enfant avec la gouvernante de la famille Mildred Baena en 1996.

Schwarzenegger et Shriver partagent des fils, Patrick et Christopher, ainsi que leurs filles, Christina et Katherine.

ARNOLD SCHWARZENEGGER ET L’EX-ÉPOUSE MARIA SHRIVER SE RÉUNISSENT POUR LE 29ÈME ANNIVERSAIRE DE LEUR FILS PATRICK : « LE TEMPS PASSE »

Schwarzenegger a également un cinquième enfant avec Baena, nommé Joseph, qui est un fanatique de fitness et acteur comme son père.

De devenir un athlète de musculation à un acteur hollywoodien devenu politicien, Schwarzenegger a franchement parlé de son parcours de vie intense alors que sa famille semblait s’effondrer.

Tout au long de la bande-annonce « Arnold », Schwarzenegger a présenté son parcours de remise en forme, étant sous les projecteurs d’Hollywood et sa campagne pour devenir gouverneur de Californie.

Après avoir été blessé, Schwarzenegger a noté que ses journées sportives étaient « terminées ».

« Mais la seule chose que personne ne peut vous prendre, c’est votre esprit. »

La carrière hollywoodienne de Schwarzenegger est montée en flèche après la sortie du film très populaire « The Terminator », mais il a avoué qu’il « recherchait un autre défi ».

« Il y a des problèmes et des problèmes, mais je veux faire les choses que tout le monde appelle impossibles », a-t-il déclaré dans la bande-annonce du documentaire Netflix.

ARNOLD SCHWARZENEGGER REMPLIT LUI-MÊME LE NID-DE-POULE DU QUARTIER APRÈS « ATTENDRE » PENDANT TROIS SEMAINES: « C’EST FOU »

Après que l’infidélité de Schwarzenegger soit devenue publique, l’acteur hollywoodien a avoué avoir eu plusieurs liaisons avec d’autres femmes.

Dans ses mémoires, « Total Recall: My Unbelievably True Life Story », il a détaillé sa double vie, révélant qu’il avait eu une liaison avec une autre actrice alors qu’il était marié à Shriver au milieu de leur scandale public.

Depuis leur divorce tumultueux, Schwarzenegger et Shriver se sont réunis à plusieurs reprises pour des événements familiaux.

Bien qu’il ne gouverne plus la Californie, Schwarzenegger a été salué en héros en avril pour avoir comblé un nid-de-poule dans sa communauté de Brentwood.

Cependant, son action de voisinage a suscité la controverse car la ville a affirmé qu’il avait interrompu un entretien prévu pour une tranchée de service.

« Arnold » est prévu pour la première sur Netflix le 7 juin.