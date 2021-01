Arnold Schwarzenegger a accidentellement appelé Chris Pratt ‘Chris Evans’ sur Instagram Live

Trois, c’est une foule, mais Hollywood a assez de Chris pour faire une foule entière.

Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pine, Chris Pratt et si vous passez des acteurs, Chris Brown, Chris Rock et c’est juste une abondance du même prénom et de personnes différentes – et il est facile de se confondre.

Nous pourrions dire que pour excuser la récente erreur d’Arnold Schwarzenegger – sauf que le Chris sur lequel il s’est trompé est son gendre.

« The Terminator » Arnold Schwarzenegger jeudi dernier sur un Instagram en direct pour Chris Pratt, son gendre l’a confondu avec la star de Pratt, Chris Evans.

«Bonjour, Chris… Evans. Pas Chris Evans, désolé. J’ai foiré tout ça depuis le début. Chris Pratt », dit Schwarzenegger en riant.

«Je n’ai pas regardé les cartes de repère correctement», expliqua-t-il en riant et en mettant ses lunettes. « Désolé pour ça. »

« Désolé pour ça. Je devrais connaître votre nom », a-t-il poursuivi. «Tu es mon gendre préféré.»

Pratt, puis a sauté avec son style de bande dessinée habituel, « Je suis seulement gendre, je ferais mieux d’être votre favori! »

Schwarzenegger, est le père de la femme de Pratt, Katherine, a fait la gaffe la semaine dernière en apparaissant sur le téléthon Greater Good Instagram de l’acteur «Guardians of the Galaxy».

Katherine Schwarzenegger et Pratt sont mariés depuis 2019. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, sa fille Lyla Maria, l’été dernier.

Ironiquement, avant que Schwarzenegger ne rejoigne le live, Pratt avait mentionné ne pas se tromper. « Notre prochain invité est un gars assez important », avait présenté Pratt. « Il est M. Univers. Il est le Terminator. Il est l’ancien gouverneur de Californie. C’est mon beau-père. Le grand-père de ma fille. En un mot, je ferais mieux de ne pas gâcher ça sinon je serai licencié », a-t-il déclaré .

Vous pouvez regarder l’intégralité du live ici.

L’année dernière, en octobre, un utilisateur de Twitter avait décidé qu’il y avait trop de Chris à Hollywood – et il fallait y aller: réduire la concurrence à Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pine, Chris Pratt – et Internet a choisi le Star Lord. , Peter Quill.

Cependant, aucun Chris n’a été blessé dans le processus.