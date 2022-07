Arnold Schwarzenegger 75e anniversaire : l’acteur rend hommage à sa défunte mère

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Arnold Schwarzenegger rend hommage à sa défunte mère avant son anniversaire.

Schwarzenegger, qui a eu 75 ans samedi, s’est rendu sur Twitter vendredi pour partager plusieurs photos avec sa mère, Aurelia Jadrny. Elle est décédée en 1998.

“Aujourd’hui, ma mère, Aurelia, aurait eu 100 ans”, a écrit la star de “Terminator”. “C’était la meilleure mère que vous puissiez imaginer et je l’aimerai toujours. Je ne peux pas expliquer à quel point elle comptait pour moi, mais c’est la raison numéro un pour laquelle je ne me qualifierai pas d’autodidacte.”

Il a poursuivi: “Elle m’a montré l’amour inconditionnel, l’importance de garder ma maison propre, comment faire le schnitzel parfait et la patience. Beaucoup de patience. Assurez-vous de dire à vos mères combien elles comptent pour vous!”

Aurelia est décédée alors qu’elle rendait visite à son défunt mari, Gustav, dans son pays natal, l’Autriche, en 1998. Sur sa tombe, Aurelia a souffert d’une crise cardiaque et s’est effondrée. Elle a été transportée par avion dans un hôpital voisin, mais est finalement décédée.

Alors que l’ancien gouverneur de Californie honore sa mère, sa fille Katherine honore son anniversaire marquant. Catherine, 32 ans, pris à Instagram samedi et a partagé avec son père une image de son enfance.

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire papa !! Nous t’aimons tellement! Tu es le meilleur et le plus amusant opa et papa et nous sommes tous si chanceux de t’avoir dans nos vies! Heureux heureux !!”

Katherine est mariée à la star des “Gardiens de la Galaxie” Chris Pratt. En février, Schwarzenegger a jailli sur son gendre et l’a qualifié de “gars fantastique”.

“C’est la chose la plus simple d’être grand-père”, a-t-il partagé dans un épisode de “Jimmy Kimmel Live!”

“Ils viennent à la maison, tu joues avec Lyla pendant environ une heure ou deux, tu la mets sur le cheval, tu la mets avec le chien”, a expliqué l’acteur. “Et après deux heures, ils partent. C’est fantastique ! Je passe un bon moment quand ils viennent à la maison.”

Schwarzenegger a également fait l’éloge de Pratt, 42 ans, le qualifiant de “gars fantastique” et “d’excellent gendre”.

Pratt et Katherine ont accueilli leur deuxième petite fille ensemble fin mai.