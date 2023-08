Arnold, le héros australien de la Coupe du monde, parle de sa perte auditive

SYDNEY – Avec presque tous les yeux du pays braqués sur elle, Mackenzie Arnold – « Macca » pour ses amis – a écrit son nom dans la légende sportive australienne avec sa performance de gardienne de but gargantuesque lors de la séance de tirs au but contre la France dans le championnat féminin des Matildas. Quart de finale de la Coupe du monde samedi.

Ses arrêts lors de la plus longue ronde de tirs au but de l’histoire de la Coupe du monde ont été la cerise sur le gâteau d’une course presque parfaite jusqu’à présent dans ce tournoi pour la gardienne. La vie d’Arnold a également radicalement changé hors du terrain cette année, avec la confirmation de l’aggravation de la perte auditive qui a conduit la joueuse de 29 ans à sa première paire d’appareils auditifs.

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

– « The Far Post » – Écoutez le podcast de football féminin d’ESPN

Ayant grandi avec un frère, Sam, qui souffrait d’une perte auditive importante depuis l’âge de 3 ans, Arnold était bien habitué à la vue des appareils médicaux qui sortaient de derrière ses oreilles. Ses amis plaisantaient avec elle sur la nécessité de faire vérifier sa propre audition, étant donné sa frustrante habitude de répondre : « Quoi ? à eux, à leur famille et à leurs coéquipiers, mais ce n’est qu’au début de la pandémie que les choses ont commencé à changer pour le gardien. Ce n’est qu’une fois que ceux avec qui elle interagissait quotidiennement avaient la bouche couverte de masques qu’Arnold s’est rendu compte qu’elle comptait sur sa propre capacité à lire sur les lèvres pour l’aider à s’en sortir.

« Je pense que c’était juste quelque chose dans mon esprit que j’étais juste comme, je ne pensais pas que je voulais y croire, mais je pense que c’était quelque chose [having her hearing checked] que j’ai toujours su que je devrais probablement finir », a déclaré Arnold à ESPN.

En ce qui concerne les détails pratiques de la prise de rendez-vous, Sam a pris les devants à sa demande, car elle a admis ne même pas savoir ce qu’elle cherchait. Finalement, elle a pris rendez-vous dans un centre auditif qu’il avait trouvé.

« Je suis allée me faire examiner et tout de suite, elle m’a dit : ‘Tu as besoin d’appareils auditifs' », se souvient Arnold. « Ce n’était évidemment pas aussi grave que celui de mon frère, mais elle a juste dit que si ce n’était pas quelque chose que j’envisageais d’obtenir maintenant, cela continuerait probablement de s’aggraver avec le temps. »

Mais il y avait un certain recul de la part de la gardienne, qui ne voulait pas accepter le caractère inévitable de sa situation.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« Je pense que la réalité: je pense qu’au fond de ma tête, je savais en quelque sorte que mon audition n’était pas excellente, mais je ne voulais probablement pas accepter le fait que j’aurais peut-être besoin d’appareils auditifs », a-t-elle déclaré. . « J’ai toujours dit aux filles : ‘Non, je n’ai pas d’appareils auditifs. Ça ne sert à rien de faire contrôler mon audition parce que je ne vais pas les avoir de toute façon.’

« Mais je pense que c’était la réalité quand elle a dit: » Si vous ne les obtenez pas, ça va empirer. Donc, je n’avais presque plus le choix à ce moment-là ; je n’allais pas continuer et laisser mon audition s’aggraver, car cela affecte évidemment ma qualité de vie. »

Encore une fois, l’expérience de frère Sam d’une vie avec des prothèses auditives a aidé Arnold.

« Mon frère m’a vraiment aidé avec ça… il était juste un peu comme : ‘Tu ne vas même pas t’en rendre compte dans quelques mois et ça va changer ta vie' », a déclaré Arnold. « Alors, oui, je suppose que c’était une décision facile après que j’y sois arrivé, mais je pense que c’était juste en quelque sorte accepter le fait au début. »

En ce qui concerne le processus « écrasant » de faire vérifier son audition ?

« Je ne savais même pas comment ça allait se passer. Elle m’a mis dans la cabine de test auditif et a en quelque sorte joué avec toutes ces choses sur ma tête et quand le son passe, vous devez pousser le bouton : J’étais presque en train de jouer à des jeux avec moi-même. ‘Tu entends ça ? Tu ne peux pas ?' »

Les arrêts de Mackenzie Arnold lors de la victoire aux tirs au but contre la France ont aidé l’Australie à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine. Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images

Les résultats des tests n’étaient pas ce à quoi Arnold s’attendait.

« Je pense que j’allais bien quand je suis sorti, puis elle m’a fait asseoir et j’ai vu le graphique sur l’ordinateur où elle se trouvait et il y avait eu une baisse un peu abrupte de l’une de ses hautes fréquences. Elle l’a expliqué à moi avec tous les tenants et les aboutissants de l’oreille, et toutes ces choses dont je n’aurais même pas la moindre idée.

« Et puis elle a dit, avant que je continue, ‘Est-ce que ça va?’ Et j’ai juste commencé à brailler mes yeux et je me disais simplement: ‘Je vais bien.’ Je pense que je savais ce qui allait arriver : c’était presque la réalité… J’ai juste été un peu dépassé. »

« Mais après cela, elle était vraiment très gentille, et elle m’a juste parlé tout au long du processus et m’a en quelque sorte installé à ce moment-là. Et puis ça allait à partir de là, mais je pense que c’était juste la première découverte que c’est la réalité, et vous allez avoir besoin d’aides auditives, c’est devenu très écrasant pour moi. »

Pour Arnold, qui joue dans son club de football avec West Ham United dans la Super League féminine, il y avait une stigmatisation intériorisée et une gêne à l’égard du port d’appareils auditifs qui alimentaient une partie de son anxiété.

« C’est ce dont je suis très, très gênée au début », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que j’avais aussi une telle image de l’époque où mon frère les portait quand il était plus jeune, et ils étaient énormes : on pouvait les voir à un kilomètre de distance. Donc, je pense que c’est définitivement quelque chose qui a joué dans mon esprit. »

jouer 0:46 Wiegman admet que l’Angleterre a un plan pour Kerr en demi-finale de la Coupe du monde La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman insiste sur le fait que l’Australie est plus que Sam Kerr avant la demi-finale de la Coupe du monde.

Mais grâce en grande partie aux progrès médicaux réalisés au cours de la vie d’Arnold, les aides auditives, ainsi que de nombreuses autres technologies, ont été réduites.

« Mais quand je suis allé les faire ajuster et tout, elle les a en fait mis dans mon oreille et je me suis dit: » Oh, c’est ça? Mais c’est comme si le moindre petit morceau passe derrière mon oreille, puis le plus petit petit tube qui entre ici et puis vous ne le voyez pas vraiment. Donc, mon frère a aussi un moule qui tient dans son oreille, ce que j’étais aussi très auto- Je ne voulais rien de ce que vous pouviez voir visuellement, et pour être honnête. Les miens, vous ne pouviez pas les voir à moins que vous regardiez vraiment de derrière.

Quant à s’habituer à porter les aides Bluetooth qu’elle peut lier à son téléphone pour les appels entrants et le visionnage de vidéos ? Lorsque nous avons parlé, le n ° 1 australien était encore en train de se familiariser avec les appareils.

« C’est une sorte de chose avec laquelle je joue pendant la journée. Je touche juste mes oreilles de temps en temps juste pour m’assurer qu’elles sont toujours bien en place, mais ça va de mieux en mieux au fil des jours. Je vais parfois des jours où je ne les mettez pas. Je me donne juste une pause.

Mais il y a encore quelques ajustements pour Arnold dans sa routine quotidienne, comme elle l’a mentionné à ESPN et à la demande des médias plus tôt ce mois-ci.

« Je vérifie mon téléphone le matin et j’essaie d’entrer dans ma routine dans laquelle je mets mes aides auditives parce que j’ai, en ce moment, j’ai oublié, alors j’essaie de faire en sorte que cela fasse toujours partie de ma routine quotidienne pour faire Bien sûr, je n’oublie pas, mais ce jour-là [the Nigeria game] J’ai oublié. »

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lorsqu’on lui a demandé si les aides lui donnaient plus de confiance, Arnold a cité la défaite en phase de groupes contre le Nigeria en précisant que, bien que les porter ait eu un impact plus large sur sa vie, elle ne les porte pas pendant les matchs.

« Je n’étais évidemment pas très satisfaite de ma performance contre le Nigeria, et je regarde presque en arrière et je pense : je n’ai pas porté mes aides auditives toute la journée », a-t-elle déclaré aux médias après ce match. « Je pensais que peut-être que mon cerveau n’était pas assez stimulé, peut-être que je ne suis pas sûr… c’est juste beaucoup de choses, je pense que je me rattache à mon audition maintenant. Cela aurait pu être complètement opposé, j’ai aucune idée, mais je me sens beaucoup plus confiant en moi-même quand je les ai, et j’ai l’impression d’être beaucoup plus alerte et connecté. Donc, que cela ait un lien avec la façon dont je joue ou non, je ‘ Je ne suis pas trop sûr, mais j’aimerais penser que oui. »

Arnold a déclaré à ESPN qu’il était capable d’entendre « en haute définition » lorsqu’elle portait ses aides, captant une profondeur supplémentaire dans son environnement,

« Ce sont presque les petits bruits autour de moi dont je n’étais probablement pas conscient auparavant. Même le simple fait d’entendre la pluie dehors ou le bruit des clés qui cliquettent. Donc, c’est presque comme si c’était beaucoup plus clair pour moi, si cela a du sens, et quand je les sors maintenant, c’est presque comme si quelqu’un avait les mains sur mes oreilles. »

Et bien sûr, très peu de personnes en dehors du cercle d’Arnold seraient au courant de sa perte auditive si ce n’était de la décision d’en parler sur son Instagram. Comme elle l’a expliqué à ESPN, ce n’était pas quelque chose qu’elle avait prévu de faire, mais plutôt que sa partenaire, la coéquipière de West Ham, Kirsty Smith, qui l’accompagnait au rendez-vous, a choisi de filmer des extraits de la journée.

« J’étais très conscient de devoir avoir la conversation avec tout le monde parce que ce n’était pas quelque chose que j’avais partagé avec beaucoup de gens avant que cela n’arrive », a déclaré Arnold. « Donc, je pense que c’était presque juste pour le sortir et juste pour être presque comme, c’est comme ça en ce moment; c’est ce que j’ai maintenant. »

En plus d’une vague de soutien d’amis et de coéquipiers, passés et présents, la vidéo, accompagnée de « Keeping Your Head Up » de Birdy, a attiré l’attention et a eu un impact plus large inattendu.

« Mais évidemment, voir la réponse de tout le monde et la quantité de messages que j’ai reçus des parents, des petits enfants, c’est honnêtement irréel. Et cela m’a en quelque sorte ouvert un peu les yeux sur la façon dont je pourrais aider la communauté là-bas , et ça s’est bien passé. »

Le chemin d’Arnold n’a pas été facile à parcourir, à accepter que les aides auditives seraient un élément permanent dans le reste de sa vie, mais c’est un voyage qu’elle vaut mieux avoir fait — surtout avec le soutien de ceux qui l’entourent,

« Si vous avez besoin d’appareils auditifs et que vous empruntez cette voie, cela change la vie. Cela améliore tellement votre vie et cela en vaut évidemment la peine lorsque vous y arrivez. »