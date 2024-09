Arnel Pineda propose de quitter Journey si suffisamment de fans disent « Allez »

Après avoir été critiqué en ligne pour sa performance lors de la récente apparition de Journey à Rock in Rio, le chanteur principal Arnel Pineda a déclaré qu’il quitterait le groupe si suffisamment de fans votaient « part » sur sa page Facebook.

Journey s’est produite au festival annuel brésilien dimanche dernier (15 septembre), et une vidéo de Pineda luttant pour trouver les bonnes notes a circulé sur Internet. « Personne plus que moi dans ce monde ne se sent aussi dévasté par cela », a déclaré la chanteuse publié sur Facebook. « C’est vraiment incroyable à quel point [a] mille bonnes choses que vous avez faites seront oubliées juste à cause de CELA… et de tout le reste[s]c’est Rock in Rio. Mentalement et émotionnellement, j’ai déjà souffert, et je souffre encore. »

Après avoir remercié tous les fans qui ont assisté aux concerts de Journey cette année, et avoir déclaré qu’il ressentait « une immense gratitude, humilité et honneur » à chaque fois qu’il était sur scène avec le groupe, Pineda a proposé de partir si suffisamment de fans disaient que c’était ce qu’ils voulaient : « Alors voilà le marché maintenant, je vous offre une chance (en particulier à ceux qui m’ont détesté et ne m’ont jamais aimé depuis le tout début) de simplement envoyer un SMS avec le mot GO ou de RESTER ici… et si GO atteint 1 million… je m’en vais pour de bon. »

Au moment de la mise sous presse, environ 2 600 personnes ont commenté, et il semble que la majorité soit du camp du « REST ». Le guitariste de Journey, Neal Schon, a exprimé clairement ses sentiments dans un message Commentaire Facebook à propos de l’histoire : « Arnel, n’écoute pas ces blogs. Ils sont tous achetés. Tu as botté des culs ! »

Pineda est le chanteur principal de Journey depuis 2007, et ce n’est pas la première fois qu’il propose de se retirer. En 2014, tout en soulignant qu’il ne quitterait « jamais » le groupe, Pineda avait déclaré qu’il se retirerait volontiers si l’ancien chanteur Steve Perry voulait revenir : « Il peut aussi prendre la relève. C’est sa place de toute façon… je veux les voir heureux ensemble. Je serais plus qu’heureux de céder ma place », avait-il déclaré, ajoutant : « Tant qu’ils auront besoin de moi, je serai là. »

Dans la vidéo Rock in Rio, on peut voir Pineda lutter avec ses écouteurs intra-auriculaires. En 2022, le batteur Deen Castronovo a révélé que le chanteur avait résolu des problèmes vocaux de longue date en travaillant avec un coach vocal et parce que le groupe avait baissé le volume sur scène.

« Penser qu’il se bat contre ça depuis 14 ans, a-t-il dit. Je n’en avais aucune idée. Je pense qu’il ne savait pas s’il avait la liberté de dire : « Hé, je dois régler ça » ou « Vous devez essayer quelque chose de différent ici », soit engager un nouvel ingénieur du son ou quoi que ce soit d’autre », a expliqué Castronovo. « Mais une fois que nous avons eu ce gars, Tom, tout a changé. C’est un gars différent. » [Pineda’s] un autre gars. Oh, mon Dieu, ça nous a époustouflés. Je pense que ça fait 15 concerts depuis [change]et chaque nuit, il a une voix incroyable.«