Arnel Pineda invite les fans à voter pour lui exclure de Journey après les critiques sur l’émission Rock In Rio

Le leader de Journey, Arnel Pineda, a invité les fans à voter pour lui après avoir été critiqué pour sa performance lors de l’événement Rock In Rio de cette année au Brésil.

Pineda, qui a dirigé Journey pendant 17 ans, s’est exprimé après que des images tournées par des professionnels de leur spectacle la semaine dernière soient apparues en ligne, accompagnées d’une description l’accusant de « graves défaillances vocales ». La vidéo semble montrer le chanteur luttant pour atteindre les bonnes notes sur le classique N’arrêtez pas de croire.

« J’en suis très conscient », a déclaré Pineda, partageant un lien vers la vidéo, « Personne plus que moi dans ce monde ne se sent aussi dévasté par cela. C’est vraiment incroyable de voir comment mille bonnes choses que vous avez faites seront oubliées juste à cause de ce… et de tous les endroits, c’est à Rock In Rio. »

Pineda décrit ensuite les conséquences de ces critiques, avant de proposer à ceux qui ne l’aiment pas de faire quelque chose à ce sujet.

« Mentalement et émotionnellement, j’ai déjà souffert et je souffre encore », dit-il. « Mais je m’en sortirai. Alors voilà ce que je veux dire. Je vous offre une chance maintenant (en particulier à ceux qui m’ont détesté et ne m’ont jamais aimé depuis le début) de simplement envoyer un SMS avec le mot GO ou de RESTER ici. Et si GO atteint un million, je me retire pour de bon. Êtes-vous partants, les amis ? Commençons… »

Pineda, qui a rejoint Journey en 2007 après que le guitariste Neil Schon l’a découvert sur YouTube, a reçu le soutien vocal de plusieurs musiciens, dont le leader de Stryper, Michael Sweet, qui dit : « Tu es l’un de mes chanteurs et de mes personnes préférés. RESTE ! »

Pendant ce temps, l’ancien guitariste de Whitesnake, Adrian Vandenberg, déclare : « RESTE Arnel ! Tu es un chanteur fantastique et ignore les haters. Tu as la bénédiction de Steve Perry, c’est donc ce qui compte vraiment ! »

Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les dernières nouvelles de Classic Rock, ainsi que des offres spéciales exclusives, directement dans votre boîte de réception !

Le leader de TNT, Tony Harnell, écrit : « Tous les chanteurs qui font des tournées ont des nuits difficiles. Vous déchirez depuis des années et vous avez toujours un son formidable. Ne laissez pas ce message vous atteindre. C’était un coup bas de leur part de poster ça et d’inciter à la négativité à votre égard. Continuez à chanter ! Je suppose que la majorité des fans sont reconnaissants que vous ayez maintenu la flamme pour Journey. Je sais que je le suis ! »

Au moment où nous écrivons ces lignes, les votes pour le RESTER sont beaucoup plus nombreux que ceux pour le GO, et ce par une marge énorme et écrasante.

Le prochain concert live de Journey aura lieu à la Sub Arena, à Osaka, au Japon, le 19 octobre.