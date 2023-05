Arne Slot: Pourquoi l’amateur de rap et l’entraîneur charismatique de Feyenoord s’intégreraient parfaitement à Tottenham | Nouvelles du football

Arne Slot a voyagé de Rotterdam à Amsterdam jeudi soir pour un engagement important.

Non, pas pour prendre un avion de l’aéroport de Schiphol à Heathrow, pour des réunions sur son avenir, mais pour voir la rappeuse Jonna Fraser.

Sa fille l’aime bien, alors il l’a emmenée au concert.

Le « concert » qu’il veut vraiment, c’est un club de Premier League. Si ce n’est pas maintenant, alors bientôt.

« Ma prochaine étape ne sera pas un club en Hollande », déclare le joueur de 44 ans qui vient de remporter le titre néerlandais avec deux matchs à jouer.

« Si c’est ma prochaine étape, alors j’ai complètement échoué. La prochaine étape normale sera d’aller à l’étranger et j’ai toujours dit que la meilleure ligue du monde était la Premier League. »

Image:

Slot a refusé l’opportunité de rejoindre Leeds





Slot semble avoir ce qu’il faut.

Sa qualité d’entraîneur est bien documentée. Ce n’est pas sans raison que Feyenoord cherche désespérément à le garder et Tottenham semble prêt à venir appeler.

Mais on en sait moins sur Slot l’homme. Fente la personne.

Image:

Une flûte de champagne pour marquer le championnat





Il est engageant, poli, très souriant, il a une présence et un charisme chauds – et il est drôle.

Sa conférence de presse de 30 minutes vendredi était pleine de plaisanteries, de plaisanteries et de dénigrements doux.

« On se voit à Londres », ai-je dit alors qu’il quittait la salle des médias du stade De Kuip de Feyenoord.

« J’irai là-bas pour le soleil », répondit-il en riant.

La Premier League est la meilleure du monde.

Il a aussi un grand cœur.

« Il peut être en colère contre ses joueurs, bien sûr », déclare Dennis van Eersel, de la chaîne de télévision nationale néerlandaise RTVqui suit Feyenoord semaine après semaine.

« Mais il met aussi son bras autour d’eux. Ils l’aiment parce qu’il a construit une harmonie au club. »

Image:

Slot a fait passer Feyenoord de cinquième à champion





Il dit qu’un exemple de cela est un incident récent impliquant le capitaine du club Orkun Kokcu.

Il avait de graves problèmes de sommeil qui l’ont déchiré. Ainsi, lorsque le titre a été remporté, Slot l’a repéré ému à l’idée de surmonter ses revers et, malgré toute la folie dans le stade, s’est approché de lui et a passé du temps avec lui et l’a embrassé.

« Cela illustre l’émotion humaine et l’empathie qu’il a. »

Van Eersel, cependant, dit qu’il y a une grande chose à propos de Slot que personne ne sait. C’est une chose que nous pourrions tous apprendre sur lui s’il va aux Spurs.

Image:

Fans de Feyenoord au stade De Kuip à Rotterdam





« Il n’a jamais eu une série de mauvais résultats. Il n’a jamais eu trois ou quatre défaites ou ne pas gagner d’affilée, et on ne sait jamais comment quelqu’un va réagir à cela. Comment réagirait-il à la critique ? À quoi ressemblerait son tempérament alors? »

Donc, une vie facile jusqu’à présent pour Slot en termes de résultats. Mais il affirme qu’il est prêt à relever un défi. Tottenham est certainement cela.

« Venir d’AZ Alkmaar à Feyenoord était un défi et nous [my staff and I] l’a pris. »

Image:

Feyenoord a remporté le titre néerlandais avec deux matchs à jouer





Feyenoord venait de terminer cinquième, à 29 points du champion Ajax. Deux ans plus tard, ils sont champions.

« Mais je ne cherche pas seulement des clubs en difficulté », ajoute-t-il. « Ce n’est pas comme si je demandais à mon agent de ne rechercher qu’un club en difficulté. Non. Ce n’est pas comme ça. »

Certains diraient que les Spurs sont un club en difficulté en ce moment. Cela pourrait changer s’ils remplissaient l’emplacement du gestionnaire avec Slot.

Bientôt, peut-être, Slot pourrait voyager pour conclure un accord avec les Spurs, plutôt que pour voir un rappeur.

À quel point sera-t-il difficile pour les Spurs d’obtenir Slot?

Marcel van der Kraan dit qu’il pourrait être difficile pour Tottenham d’attirer Arne Slot loin de Feyenoord, avec son contrat actuel jusqu’en 2026



Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan :

« Ce n’est pas aussi avancé que tout le monde l’espère – en particulier Slot lui-même.

« Ils doivent d’abord traiter avec le club et c’est un problème pour Daniel Levy. Slot a un contrat à Feyenoord jusqu’en 2026 et il n’y a qu’une option l’année prochaine lorsqu’une clause de libération devient active.

« Si Feyenoord dit qu’il doit respecter son contrat, il faudrait énormément d’argent pour le faire venir à Tottenham.

« Leeds a essayé de le nommer en février et il y était alors ouvert, et il a longuement parlé au club. Il a déjà parlé à Crystal Palace et Fulham a fait des recherches, mais 5 millions de livres n’étaient pas suffisants pour que Feyenoord lui permette de partir pour Leeds en février.

« Cela en dit long sur la volonté de Feyenoord de le garder, car ils veulent aller en Ligue des champions avec lui la saison prochaine. »